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Palabras de vida
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Endexamais ningún home falou como este home fala.”
(Xoán 7:46)
Estamos rodeados por comunicadores, mestres, youtubers, especialistas em redes, xente que fala e non para de todos os temas humanos e divinos. Persoas que sinalan os demais, porque eles sempre teñen razón, xente que pode facer e desfacer ao seu antoxo, porque pensan que as súas palabras “van a misa”. Ese é o mundo no que vivimos.
Non é moi diferente ao de hai dous mil anos. E do mesmo xeito que entón, cada vez que escoitamos falar a Xesús notamos a gran diferencia: El é a verdade, a fonte das palabras que curan, a sabiduría por excelencia, o único que restaura vidas... o que non vive preocupado por ter razón, senón por salvar a todos.
Cando escoitamos a Xesús, decatámonos que ninguén fala como El. El é a palabra vida, a que enche o noso corazón. Cando escoitamos a Xesús, somos transformados.
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