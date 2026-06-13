Partidos políticos: Corrupción

Cuando el 25 de mayo leía en El Confidencial: “La corrupción que rodea a Sánchez acumula ya 36 imputados entre familia, políticos y cargos”, pensé que encajaba perfectamente en la frase de Sancho en el capítulo 31 de la segunda parte de “El Quijote”: “En otras casas cuecen habas, en la mía a raudales”.

Según el Consejo General del Poder Judicial, el año 2013 se investigaban 1.661 casos de corrupción y en 2015, de los 500 investigados tan solo había entrado en prisión 20. Hoy España ocupa el puesto 46 en el ranquin internacional de corrupción entre 180 países.

Repasemos los casos más destacados de la corrupción política en España durante los últimos 50 años:

1978-81. Donaciones Flick al PSOE. En 1984 Felipe González declara en el Congreso de Diputados que no ha recibido ni una peseta “ni de Flick, ni de Flock”, y con 236 votos a favor se aprueba su versión, aunque éste, años después, reconociera que su declaración era para una buena causa.

1983. GAL. Reabierto por el juez Garzón en 1994, el caso Marey acaba con Barrionuevo y Vera condenados y a la cárcel.

1984. Querella a Jordi Pujol y directivos de Banca Catalana. En 1986, petición de procesamiento. En 1986, no a Pujol. En marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona sobresee el caso.

1986. Luis Roldán. El Mundo descubre su patrimonio, que asciende a 400 millones de pesetas. Huye de España y, detenido años después, es condenado en 1998 a 28 años de cárcel.

1988. Siemens. Comisiones AVE Sevilla. Iniciado el juicio en 1994. El fiscal anticorrupción, en 1997: supuesta financiación ilegal del PSOE. En 2008 son condenados varios dirigentes socialistas.

1989. Filesa. Adquiere Viajes Ceres en 1989, siendo importante su financiación del PSOE y, en 1997, son condenados el diputado Carlos Navarro y el senador Sala.

1989. Juan Guerra “Cafelitos”. No hubo condena, pero motivó el cese de Alfonso Guerra como vicepresidente.

Hoy España ocupa el puesto 46 en el ranquin internacional de corrupción entre 180 países.

1991 y 1994. Borrell a las grandes constructoras: “¡Que no paguen comisiones!” ¿Y castigó a los receptores de ellas?… ¡no!

1991 Enatcar denuncia a Viajes Ceres. En 1992, El Mundo: “Diputado del PP denuncia a viajes Ceres”. ¡Pero no aparece ninguna relación!

1993. Gürtel. Bárcenas: pagos a dirigentes del PP desde 1990. Condenado en 2013; en libertad condicional en 2024

1999. Mario Conde financia el CDS y fracasa como su candidato.

2000-2009. ERE Andalucía: 680 millones euros. Chaves y Griñán, condenados. El Tribunal Supremo anula las condenas en 2024.

2005. Parlamento catalán, Maragall dirigiéndose a CiU: “Ustedes tienen un problema y se llama 3%”.

2010-2018. 16 cenuncias o querellas contra Bono. Presume de que han sido archivadas o inadmitidas (olvida dos desfavorables en 2005 y 2007).

2014. Pujol confiesa. El 27-4-2026, exonerado por su salud.

2021 Kitchen (2013: asalto a la casa de Bárcenas). Sentencia inminente para Jorge Fernández Díaz, ex ministro de Interior.

2021. Plus Ultra. Rescate por 53 millones euros.

2023. El fiscal general de Estado, condenado a dos años de inhabilitación.

2023. Caso Mediador o Tito Berni.

2024. Tribunal de Cuentas: sanción segundo año a Vox: 862.000 euros. En 2023 fue de un millón.

Las últimas del PSOE: “Y en la mía, a raudales”:

2024. Caso Koldo. Un Juzgado de Madrid prepara el juicio contra Viajes Ceres, una rama del caso Filesa de corrupción socialista que desvió 42,2 millones de euros para financiar al PSOE. Caso Begoña Gómez. Caso David Sánchez

2024. Pedro Sánchez califica como “máquina del fango” la campaña mediática contra él. Caso Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte.

2026. Zapatero, investigado caso Plus Ultra. Gran manifestación contra la corrupción.

El PSOE tiene su “día D”: 27 de mayo, y “hora H”: 8,30, entrada de la UCO en Ferraz, 70.

Ojalá los juicios pendientes no se acerquen al récord de duración que ostenta Viajes Ceres.

Y vuelvo al Quijote, cuando el Caballero de la Blanca Luna le dice “No diciéndoos que mentís sino que no acertáis”, pienso en las últimas de Pedro Sánchez al elogiar a Zapatero en su libro “Tierra Firme” y ahora al ser investigado: Pedro: ¡mentís y no acertáis!

La sentencia del juez Pedraz en el caso de las cloacas del PSOE aclarará quien es su número “one”.