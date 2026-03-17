Acaban de celebrarse las elecciones en Castilla y León y es difícil determinar qué parte de que el PSOE haya subido dos escaños se debe al tirón del “no a la guerra” que ha reanimado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como némesis del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la guerra desatada por él, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra Irán. Donde el “no a la guerra” ha ganado en una elección por mayoría ha sido en la del indulto de un ninot de las Fallas de Valencia que pasará a la colección el Museo Fallero, la figura de una niña en blanco y negro, triste, vestida con casco, sucia por los efectos de los bombardeos, un brazo en cabestrillo y un muñeco entre sus brazos, no menos triste y tuerto por las bombas, que sueña con el fin de la guerra. Cabeza abajo esa misma niña en color jugando con su muñeca. El ninot forma parte del monumento “Onírica”, de la falla Sueca-Literato Azorín, y la niña que pide la paz rompe la tradición de indultar ninots de carácter costumbrista, felices, que transmiten ideas nada comprometidas como la preocupación que despierta una guerra.