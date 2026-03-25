Pedro: no es solo conmemorar

Sí, Pedro. No sólo es conmemorar, se trata de cumplir. Cuando el martes 17 de febrero, la actual Constitución –la de 1978-, se convirtió en la más longeva de cuantas tuvo España, como era de esperar, se celebró con la solemnidad y “como Dios manda” en el Congreso. Y escribo “Dios manda” porque: 1) No estaban todos los políticos que, gracias a esta Constitución, participan y deciden en la política española; no voy perder espacio en nombrarlos. 2) Porque muchos de los asistentes, con las más altas cotas de responsabilidad del Estado –presidente del Gobierno, presidenta del Congreso, ministros- dejan permanentemente mucho que desear en su cumplimiento, la omiten y, sin embargo, la conmemoran. Tras lo expuesto, no sé yo si conscientemente o no, el rey Felipe VI advirtió ante ellos mismos que “la mejor forma de conmemorar la Constitución es cumplirla”. Es evidente que el Gobierno de Sánchez Pérez-Castejón no la cumple. Por eso el titular de esta página.

Y es que la Constitución española de 1978, en el Título VII, artículo 134.2, establece: “Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales”. Y el artículo 134.3: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Queda meridianamente claro el incumplimiento del mandato constitucional por el Gobierno. Y no hablamos de aprobar, es que ni los presenta, tal como establece la Constitución. Los Presupuestos que está aplicando el Gobierno son los del 2023, aprobados en la legislatura del 2022, con lo que han sido prorrogados para 2024, 2025 y 2026. Lo que se deduce que, en esta legislatura sanchista, no han sido presentados, por lo tanto imposible aprobar, los Presupuestos. ¡Inédito! ¡Un fraude! Y los partidos repartidos a la izquierda del actual PSOE lanzan soflamas al estilo “hay que frenar a la derecha”. ¡Cómo para acojonarse!

Sí, hoy la escusa es la guerra

Nada extraño pues, que el Constitucional analice si es ilegal que el Gobierno no presente Presupuestos. El uso y abuso de Sánchez, con la complicidad de los suyos, de las prórrogas presupuestarias de los años 2024, 2025, y 2026, no tiene parangón en España, ni en el mundo. Se nos quiere hacer ver, hasta convencer, que motivos de no entendimientos con sus socios –a los que Rubalcaba llamó Frankenstein- son la etiología del incumplimiento constitucional. Pero ahora, y en una vuelta de tuerca -la capacidad de espanto se perdió-, la justificación del incumplimiento esgrimida por Sánchez ¡es la guerra! Eso sí, continuamos, cual mosca cojonera, con frases estilo “seguimos trabajando” y “sudamos la camiseta” para traer unos Presupuestos. Son el pan nuestro de cada día del que llevamos años.

Sí, hoy la escusa es la guerra. Aunque también, y no es una guerra menor, lo que se dice guerra, es la invasión de Rusia a Ucrania, que esta padece desde hace cuatro años. Y Ucrania en guerra tiene aprobados sus presupuestos, sus cuentas, como “todo quisque” en Europa. España es una isla económica aparte. España contempla la guerra a miles de kilómetros, pero le impide aprobar sus presupuestos, al decir de su sanchidad. Si no es por “Xan es por Carallán”, lo que importante es la escusa a modo de mentira.

¡Pero no queda la cosa aquí!, ya que los hijos políticos copian y plagian los peores hábitos de sus padres. El PSC, con el presidente Illa en Cataluña, aun no aprobó unos presupuestos en su legislatura. Se resiste a las concesiones a ERC; solo una resistencia en apariencia. ¿El acuerdo?: retirar el documento presupuestario, aplazando el tira y afloja –más bien el afloje de Illa- hasta que pasen las elecciones andaluzas, para no sumar más incredibilidad a la ministra Montero en sus aspiraciones andaluzas. Puro trilerismo. Todo programado, para comprobar un “mexan por nós e din que chove”. Al estilo conmemoramos la Constitución, aunque no la cumplamos, ¿verdad Pedro? Al menos el rey estuvo acertado.