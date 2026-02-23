Si cualquier persona intenta encontrar el nombre de la policía que ha sido violada por el exjefe de la Dirección Adjunta Operativa, José Ángel González, ‘Jota’ para su compañeros, en los medios de comunicación serios, por tierra, mar y aire, no lo logrará porque nadie lo ha publicado, ni nombre, ni teléfono, ni lugar de residencia. Lo mismo ocurre, y es más fácil de identificar, con la identidad de la exedil de Móstoles que finalmente ha denunciado al primer regidor, Manuel Bautista, a quién presuntamente agredió sexualmente y ninguneo profesionalmente, y también al PP por ocultar el caso .

La cuestión es si los jueces harán algo para averiguar el origen de ambas filtraciones que ponen en riesgo la vida de dos mujeres

Y sin embargo, los nombres de ambas víctimas corren por las redes sociales y son objeto de insultos y amenazas, hasta el punto de que la agente denunciante ha tenido que reclamar y obtener vigilancia policial para preservar su seguridad física, a la vista de la seguridad digital resulta imposible garantizarla. La cuestión es si los jueces harán algo para averiguar el origen de ambas filtraciones que ponen en riesgo la vida de dos mujeres que sobre todo han sido valientes al denunciar el abuso sexual con el agravante de abuso de poder.