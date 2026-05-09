La pregunta del moribundo

El miedo del hipocondríaco a una pandemia de hantavirus tendría que haberse disipado a mitad de telediario aunque esté enganchado a las redes sociales. El periódico asusta menos, la lectura implica reflexión, pero el impacto perdura más tiempo. Delante de la tele o a mitad de la noticia el aprensivo se queda con que van tres muertos entre el pasaje de un crucero que zarpó de Tierra de Fuego y se dirige en auxilio hacia Tenerife con 147 personas de 22 nacionalidades –14 españoles sin que falte el gallego– y un cadáver a bordo; la Organización Mundial de la Salud rastrea los contactos de los pasajeros que desembarcaron a mitad de singladura y la cepa del hantavirus de los roedores argentino se puede agarrar como un tango a los humanos. La única, viste. Y decían que era imposible. Los fallecidos viajaron por Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar.

También habrá escuchado o leído la opinión de científicos sólidos sin ganas de tertulia minimizar el riesgo de contagio, pero una mujer ya está aislada en Alicante con síntomas compatibles tras compartir vuelo con una de los fallecidos. La memoria del hipocondríaco es enfermiza y sólo han pasado seis años del confinamiento por la pandemia de covid que al principio se tomó como un resfriado y resultó una masacre generacional hasta que se encontró la vacuna.

La ministra de Sanidad, la médica Mónica García, carece de la sutileza del filósofo Salvador Illa para dar la noticia a la familia o comunicar una posible crisis sanitaria, pero la reacción de los presidentes autonómicos no debe resultar al aprensivo demasiado tranquilizadora. El canario Fernando Clavijo criticó la falta de comunicación con la ministra después de haberse cruzado varias llamadas, según acabó reconociendo. Se negó a aceptar el crucero, consiguió que fondee en vez de atracar, con lo que complica la expatriación de los pasajeros por la misma carretera y el mismo aeropuerto sin que nadie más entienda la diferencia para tranquilizar al turismo. El presidente Alfonso Rueda deslizó "una sensación de descoordinacion inicial y falta de información inmediata" al preguntarle la prensa. El moribundo no quiere escuchar sí cuando pregunta al médico si va a morir. Los expertos dicen que todo saldrá bien.