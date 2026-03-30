Prevenir hoy, salvar mañana

Los programas de cribado están dirigidos a la población sana con la finalidad de detectar, de manera precoz, ciertas enfermedades como por ejemplo el cáncer de cuello uterino, también conocido como cáncer de cérvix. En Galicia, en los últimos años, se ha consolidado la vacunación contra el virus del papiloma humano (HPV), implicado en el origen de esta enfermedad. A su prevención se ha sumado más recientemente un programa específico de cribado, que pretende detectar precozmente esta patología y reducir su impacto social. Ambas herramientas van a marcar la diferencia en la salud de varias generaciones.

La vacunación frente al HPV se ofrece gratuitamente a las niñas y niños a partir de los 12 años. En 2025 se amplió a los varones hasta los 21 años. Esta vacuna protege también frente a otros tipos de cánceres: orales, faríngeos, anales o del pene, además de las verrugas genitales. Prácticamente el 100% de las niñas y más del 90% de los niños nacidos en 2010 están vacunados, colocando a Galicia en el escalón más elevado del podio preventivo de esta patología.

Desde 2023 se ha desplegado en toda nuestra comunidad el programa gallego de detección precoz de cáncer de cérvix

Aún así, la vacunación no lo es todo. Desde 2023 se ha desplegado en toda nuestra comunidad el programa gallego de detección precoz de cáncer de cérvix. Inicialmente dirigido a mujeres de 35 a 65 años, y ampliado a partir de 2026 a las de entre 25 y 65 años, ofrece gratuitamente un test de detección del HPV que ellas mismas pueden realizar en su propia casa, adaptándose a sus preferencias e incrementando su participación, o si lo prefieren, en las consultas de las matronas de los centros de salud. Los resultados iniciales son muy alentadores, pues el 77% de los cánceres detectados estaban en sus etapas más tempranas, circunstancia que multiplica sus posibilidades de tratamiento y curación. También el porcentaje de lesiones precancerosas está siendo muy elevado. Sin embargo, el miedo continúa siendo una barrera importante: Se estima que alrededor del 43% de las mujeres españolas no acuden a estos cribados por temor al resultado, al procedimiento o a la propia palabra cáncer.

Este dato nos invita a la reflexión subrayando la necesidad de continuar informando con claridad y cercanía a las mujeres. Porque la prevención no depende únicamente de los recursos disponibles, sino también de la confianza en ellos. Vacunarse contra el HPV y participar en los programas de cribado no es sólo un acto individual, sino un compromiso colectivo con la salud. Galicia ha puesto los medios; ahora el reto es vencer las dudas, el miedo y continuar avanzando en prevención.