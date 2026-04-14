A primeira reitora

PINGAS DE ORBALLO
O silencio da fotografía
TÍA MANUELA
A Universidade de Santiago de Compostela está situada entre as mellores, segundo os rankins mundiais de máis prestixio, aqueles que avalían todas as potencialidades e as capacidades das institucións universitarias e de ensino superior. En Galicia, nesta esquina ou xa no fin do mundo, onde remata a terra e comeza o mar que non se acaba, hai tres universidades verdadeiras, pero unha delas, a USC ten máis de cincocentos anos e agora ten como reitora a Rosa Crujeiras, unha profesora nova, a primeira que, por mor da norma, ten por diante un mandato de seis anos.
As persoas vinculadas directamente á Universidade, votáranlle ou non, agora teñen a Rosa Crujeiras como a súa reitora, e deben defendela e apoiala como a mellor reitora de tódalas universidades. As discrepancias, as liortas electorais e as desavinzas xa quedaron alá lonxe dos tempos que comezan para que a Universidade, unha das empresas máis importantes do país, sega o seu ritmo e manteña o seu paso nos eidos da docencia, da investigación, no compromiso social e na formación en igualdade de cidadáns libres, sexan homes ou mulleres, da beira do mar, do centro de calquera cidade ou daquela aldea da outra montaña.
O achegamento da Universidade ao futuro vén dende sempre
O cadro de persoal da USC, segundo os datos estatísticos aportados pola propia Institución, está composto por máis de 4.600 persoas. Algo máis da metade destas persoas son mulleres e máis do 80% traballan en centros ou servizos do Campus de Santiago. En Lugo son poucos, pero tamén é moi importante o seu facer. Todos saben (sabemos) que a universidade proxecta o futuro e ensina, a través da creación e da divulgación do coñecemento, a abordalo con éxito.
O achegamento da Universidade ao futuro vén dende sempre, pero en Galicia, como moi ben di a Tía Manuela, “apurou o paso co reitor Carlos Pajares, a principios dos anos oitenta”. Pajares Vales, de Física Teórica, foi o reitor da Universidade galega aos seus trinta e nove anos. Despois o historiador Villares Paz, seguido polo filólogo, Darío Villanueva, e outro físico, Senén Barro, un mozo de 40 anos, que impulsou a Universidade cara o uso das novas tecnoloxías.
Juan Casares, Juan Viaño e Antonio López foron os últimos Magníficos reitores. Agora a comunidade universitaria elixiu á matemática Rosa Crujeiras, como a primeira muller reitora. Parabéns!
Contenido patrocinado
