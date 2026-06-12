En Portada: Ourense, capital del pufo

El pufo del Concello con los proveedores municipales asciende a 27 millones de euros. Es el pufo de la Administración local con las empresas pequeñas, medianas y grandes que prestaron un servicio por el que no han cobrado y vaya usted a saber cuándo cobrarán. De entrada, el regidor les ha dicho que vayan al juzgado. Es la sinvergüencería o la inutilidad institucionalizada, según se mire.

Evidentemente, si la Administración no asume sus deberes y se pasa por el forro el principio de ejemplaridad, el contribuyente deja de tener la obligación moral de abonar impuestos, empezando por el cuestionamiento del sueldo del primer responsable de la entidad deudora, al alcalde, al que se le paga y se le vota para gestionar adecuadamente los intereses de la ciudad.

Si tuviéramos que abonar a escote la deuda con los proveedores, saldría a unos 250 euros por vecino. Eso… sin contar los millones que se deben en torno a 2.637 facturas que faltan por tramitar y cuyo importe desconocemos. Pero en las que sí conocemos hay de todo, desde "paparotas" institucionales por 770 euros a bocatas de lomo con queso y tomate por 43,40 euros, bombonas de butano de 25,36 euros o globos por 8,76 euros, tal como publica hoy La Región.

En fin, un despiporre contable, un inmenso “simpa” que ha situado a Ourense como la ciudad de España con mayor deuda comercial por habitante. En pufos, Ourense no es la cenicienta, es la campeona. Pero el colmo de la jeta es que el regidor ha invitado a las empresas a acudir al juzgado si quieren cobrar. Dice que la culpa es del interventor, aunque a él, eso sí, la nómina le llega puntual: entre el sueldo del Concello y sus negocios personales ingresó más de un millón de euros en 5 años, tal como ha publicado La Región en base a la investigación judicial abierta contra él por prevaricación administrativa.

La pregunta que les planteo es la siguiente: esta situación... ¿es o no motivo suficiente para que la Xunta o Hacienda envíen a sus "hombres de negro" e intervengan de forma directa el Concello?