Lo hemos vuelto a hacer, a repetir los mismos errores que con la pandemia del coronavirus, más preocupados por los rifirrafes políticos que por la salud de los ciudadanos incluso por parte de aquellos que afirman que es esto lo que les preocupa, pero prefieren polemizar con el Ejecutivo. Los problemas son los de siempre, que unos consideran que no les han informado los suficiente, que los responsables políticos lo han hecho todo mal y precipitadamente, que no existen comités de experto, que no se ha hablado con la oposición. Lo importante y lo deseable es que no vuelvan a suceder crisis sanitaria que puedan derivar en pandemias o como la del hantavirus.

Lo importante y lo deseable es que no vuelvan a suceder crisis sanitaria que puedan derivar en pandemias o como la del hantavirus.

Entonces se podrá comprobar si quienes protestan ahora demuestran que han aprendido algo de lo mal que lo han hecho otros, y se produce la coordinación inmediata entre administraciones, se informa al líder de la oposición, se comunica el nombre de los comités de expertos, se ofrecen todos los documentos disponibles y en lugar de sembrar dudas entre salud pública y libertad de movimientos se impone la primera sin generar problemas añadidos. Mejor no comprobarlo.