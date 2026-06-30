Hay medidas políticas y más si cuentan con una votación cercana a la unanimidad que con el tiempo se rebelan tan eficaces como se suponía y cumplen su función. Pasó con la implantación del carné de conducir por puntos hacer veinte años y ha pasado más recientemente con la prohibición de fumar en recintos cerrados. En ambos casos se han salvado miles de vidas. En el caso del carné con puntos, que venía testado en otros países, se ha conseguido reducir las víctimas mortales en este periodo en un sesenta por ciento respecto a los de 2005 y en los anteriores en los que unas cinco mil personas se dejaban la vida en la carretera. Muchos conductores saben lo que es perder puntos del carné -acompañado de multa- hasta el punto de que 30.000 personas se quedaron sin él. Si se tiene en cuenta que la mayor parte de los accidentes se deben al exceso de velocidad y al consumo de alcohol, con una incidencia ascendente de los causados por el uso del teléfono móvil al volante, la amenaza de la pérdida de puntos hace más seguras las carreteras. La norma se ha modificado en dos ocasiones y debería actualizarse cada vez que se produzca un repunte de los accidentes para que no se pierda la tensión.