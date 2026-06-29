Amigos y amigas:

Durante todo el verano los patios salesianos estarán abiertos para niños, jóvenes y adultos. Amencer se encarga de que en ellos siempre haya bullicio, con “Mañás de verán” y los distintos campamentos urbanos. En el patio y en la calle, con frecuencia me preguntáis desde cuándo viven los salesianos en Ourense, cuántos salesianos están hoy en la capital, a qué se dedican…

Los Hijos de Don Bosco comenzaron su vida en Ourense el año 1910, con una pequeña y pobre escuela, en una grande y rica finca, obsequio de una ourensana de corazón grande y rico, doña Carlota Vázquez, a quien todos estamos muy agradecidos.

Actualmente constituyen la comunidad 16 religiosos, que tienen como misión “ser en la Iglesia signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los más pobres”. Este proyecto en Ourense lo llevan a cabo en el colegio María Auxiliadora, la parroquia María Auxiliadora, la Asociación Xuvenil Amencer, la Fundación JuanSoñador y la asociación deportiva Bosco. Ellos están en el “núcleo animador” de cada uno de estos ambientes.

La Obra Salesiana debe ser “casa que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que encamina hacia la vida y patio donde se comparte la amistad y la alegría”

También colaboran en la unidad pastoral de la parroquia de Xunqueira de Ambía, animan los grupos de la familia salesiana (Salesianos Cooperadores, asociación de María Auxiliadora, asociación de Antiguos Alumnos y un grupo de Voluntarias de Don Bosco). Son capellanes de las adoratrices y las calasancias. Atienden el albergue y la familia salesiana de Allariz y otras actividades puntuales.

La Obra Salesiana debe ser “casa que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que encamina hacia la vida y patio donde se comparte la amistad y la alegría”. Por eso, el salesiano quiere ser “abierto y cordial, no se lamenta del tiempo en que vive, no busca penitencias extraordinarias pero acepta con alegría las exigencias de cada día”. Sus patronos principales son María Auxiliadora, san José, san Francisco de Sales, san Juan Bosco y santo Domingo Savio. Y reza todos los días por sus destinatarios.

Amigos y amigas, Auria, la aldea, la playa, la montaña y la casa salesiana son lugares adecuados para reposar y orar en verano. ¡Feliz descanso!

Adolfo Requejo Rodríguez

(Ourense)