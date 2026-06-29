Generaciones de los siglos XX y XXI

Decenios antes, cuando el servicio militar era obligatorio, las generaciones se tenían en cuenta por los años en que habían nacido los que entraban en el servicio militar, lo que se llamaba las “quintas”. Después se tuvo que recurrir a otro tipo de denominaciones, teniendo en cuenta las características definidas por contexto:

Definen su comportamiento (ej. tecnología, crisis económicas). Ámbito laboral: convivencia de múltiples generaciones, con diferentes perspectivas y necesidades. Evolución: las divisiones temporales se basan en cambios socioculturales, no solo cronológicos.

Las divisiones temporales se basan en cambios socioculturales, no solo cronológicos"

Atendiendo a lo anterior, y como se indica, coinciden varias en ciertos años; mientras unos están iniciando sus estudios y trabajos, otros ya son expertos en su labor y otros está a punto de su jubilación o ya lo han hecho; por último, algunos ya están en la “vida eterna”. Con estas premisas tenemos:

Generación Silenciosa (1928–1945): Marcados por la posguerra y la austeridad.

Baby Boomers (1946–1964): Crecimiento demográfico, valoran la estabilidad laboral y la experiencia.

Generación X (1965–1980): Testigos de la transición analógica-digital, pragmáticos y resilientes. Son más digitales y menos tradicionales en su carrera profesional.

Millennials / Generación Y (1981–1996): Nativos digitales tempranos, enfocados en la experiencia, diversidad y tecnología. Tienen entre 30 y 45 años, son usuarios intensivos de internet

Generación Z / Centennials (1997–2012): Nativos digitales puros, muy influenciados por redes sociales, globales y comprometidos. 100% digitales, son más cautelosos y ahorradores.

Generación Alfa (2013–mediados años 20): Hijos de millennials y, en muchos casos, hermanos menores de la Generación Z. Inmersos en tecnología desde el nacimiento, es la primera 100% nativa digital.

Generación Beta (a partir de 2025): Comienza a integrarse en las clasificaciones a partir de este año.