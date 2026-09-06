O que queda dun instante

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Foi pouco tempo, apenas un anaco de tarde que, por algunha razón, parecía querer quedar. A calor caía con forza e nin sequera a sombra das árbores era quen de amortecela, pero había naquela quietude algo difícil de explicar. O aire estaba cheo de pole, de mosquitos e de pequena bicharada, e todo parecía entregado a unha danza desordenada. Porén, nada conseguía romper aquela sensación de calma. Era coma se, durante uns minutos, o mundo aceptase deterse.
Os ollos tiñan un brillo especial, máis intenso ca propia luz do día, e o sorriso ía abríndose devagar, sen présa, como se a ledicia estivese agardando desde había tempo por aquel momento. Non facían falta demasiadas palabras. Ás veces abonda unha presenza, un xesto, unha mirada que permanece un segundo máis do necesario, para que todo o que acontece arredor perda importancia. Mesmo a música que chegaba de lonxe parecía formar parte daquela escena, un fado de esperanza que se mesturaba co rumor das follas.
Todo parecía encaixar naquela pequena porción de tempo. A mesa, a sombra, a calor, o zunido persistente dos insectos e aquela sensación de estar exactamente onde cumpría estar. A poesía, caprichosa, bailaba unha polca por entre as patas da mesa, mentres o instante se volvía máis grande ca o propio lugar. Quizais fose iso o que facía especial aquela tarde: non había nada extraordinario nela e, con todo, todo parecía extraordinario.
Foi pouco tempo. Mais hai instantes que non necesitan durar para deixar unha pegada. Permanecen nalgún lugar da memoria, asociados a unha calor, a un sorriso, a unha música ou simplemente á certeza de que, durante uns minutos, a vida pareceu estar no seu sitio.
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