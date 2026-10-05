¿Realmente es un futuro negro para la humanidad?
¿Realmente es un futuro negro para la humanidad?
Leyendo lo que dicen algunos que han trabajado en la IA, la humanidad está muy cerca de desaparecer, incluso le ponen: el 2030. No dicen las razones, sí dicen que será la IA quien lo haga, aunque no cómo... ¿por qué sólo cuándo? Hay más, lo que me preocupa es que mientras las “élites o poderes fácticos” siguen avanzando, los dirigentes van por otro lado sin darse cuenta -algunos sí- de que el futuro no es el que ellos piensan y ya lo tenemos aquí.
Yuval Noah Harari ( “Homo deus”): “La mayoría de las personas serán económicamente innecesarias. ¿A quién le importa que hagan huelga los mendigos? ¡Los algoritmos no van a la huelga!”
Mark A. Attiah y Martha J. Farah, especialistas en neuroética, escriben: “Los escenarios abiertos por las ‘interfaces’ cerebro-ordenador conducen a interesantes preguntas sobre lo que significa ser humano”.
Lo que me preocupa es que mientras las “élites o poderes fácticos” siguen avanzando, los dirigentes van por otro lado sin darse cuenta
Ante estos hechos y posibilidades presentes y futuras habría que preguntar ¿seríamos humanos si pudiéramos hacer que otros se movieran o actuasen a partir de nuestro pensamiento?, ¿seríamos humanos si nuestras mentes nunca operasen independientemente de los demás?
Como en otros avances científicos la ciencia ficción ha ido por delante, ya en 1989 tenemos el filme “Cyborg”, protagonizado por Jean-Claude van Damme, al que siguieron varias películas, incluso con trasplante de cerebro al robot. Antes, en 1976, “The Bionic Woman”, y la última “Ghost in the Shell”, con Scarlett Johanson, que lidera un equipo de élite en la batalla que los enfrenta a un enemigo muy poderoso que pretende destruir los avances en cibertecnología de Hanka, una compañía que fabrica robots. ¿Quizás una premonición del futuro?, no lo espero. Más bien creo que iremos por el camino correcto que siempre ha seguido la humanidad, con errores que corregimos lo mismo que hemos hecho siempre.
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