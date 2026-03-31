René Descartes

Filósofo, matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Nació el 31 de marzo de 1596 y tras estudiar con los jesuitas, decidió convertirse en abogado. Con 22 años y atraído por la idea de viajar, se alistó en el ejército en donde estuvo dos años. Después viajaría por Países Bajos, Alemania, Dinamarca e Italia, y entraría en contacto con grandes intelectuales, cultivando de esta manera sus teorías científicas y filosóficas.

Impulsor de racionalismo, Descartes se propuso hacer tabla rasa de la tradición y construir un nuevo pensamiento sobre la base de la razón completado con la eficaz metodología de las matemáticas.

En 1628 se fue a vivir a Holanda y fue allí en donde escribió Ensayos Filosóficos (1637), obra dividida en cuatro partes: geometría, óptica, meteoros y su famoso Discurso del Método, que describía sus especulaciones filosóficas.

Descartes afirmaba que no podemos dar crédito a aquellas cosas sobre las que no tengamos una certidumbre similar a la obtenida a través de la aritmética y la geometría

Su contribución más importante a las matemáticas fue la sistematización de la geometría analítica, clasificando las curvas conforme al tipo de ecuaciones que las representan. Rechazó el método escolástico, por el que el pensamiento se basaba en comparar y contrastar las opiniones de autoridades reconocidas. Descartes afirmaba que no podemos dar crédito a aquellas cosas sobre las que no tengamos una certidumbre similar a la obtenida a través de la aritmética y la geometría. Su base de pensamiento era dudar de todo hasta establecer las razones para afirmar algo.

Con “Pienso, luego existo” (cogito ergo sum), explicó que la clara consciencia del pensamiento prueba su propia existencia. Con este razonamiento intentaba probar la existencia de Dios.

Según el filósofo, Dios creó dos clases de sustancias que constituyen el todo de la realidad, las sustancia pensante o inteligencia, y la sustancia extensa o física.

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Etimológicamente, la palabra matemática significa estudiosa o la ciencia por excelencia, según que sea traducida del adjetivo femenino methematiké o del nombre neutro plural mathémata

En la época de Platón, las matemáticas incluían la aritmética, la geometría y la astronomía.

Los pitagóricos incluyeron también a la música. San Isidoro de Sevilla definió la matemática como la ciencia que estudia la cantidad.

El álgebra y el cálculo ampliaron el significado de la matemática, el cual se complicó con el resurgimiento del método axiomático y la creación de nuevas geometrías, situación que prevalece hasta nuestro tiempo.

Sólo el trato constante con la matemática y el conocimiento de su desarrollo histórico, remontándose hasta el significado mismo de la palabra, puede hacer que tengamos una mejor idea sobre el significado de ella.