Rentabilidades pasadas y futuras

Los que el pasado sábado siguieron por televisión el partido del Obradoiro ante Cantabria habrán reparado en un gran póster, en uno de los laterales del Pabellón Vicente Trueba, con la figura de Quino Salvo. Es el reconocimiento, por parte del conjunto cántabro, a una leyenda del baloncesto. Lo que, por cierto, el COB no hace con los suyos. “La garra y el coraje -a decir de los compañeros del exjugador y técnico vigués- que nos enseñó a creer”. Porque para Quino Salvo “querer es poder”.

El COB de Moncho López confirmó su exigencia y dignificó la competición con una victoria que supuso el descenso del Melilla"

Una filosofía que guarda mucha semejanza con el COB actual. Más concretamente el que se pudo ver ante el Melilla. Partido que los ourensanos, desde un primer momento, quisieron ganar. Y eso a estas alturas ya es mucho. Puede que el partido no haya sido un dechado de calidad, que el conjunto ourensano haya incidido en sus lagunas ofensivas, pero Moncho López instaló una ambición y una exigencia que no permite relajación alguna y que, por ese camino, el de la constancia, no es solo que lograra superar al Melilla, sino también transitar, una temporada más, con dignidad por una competidísima Primera FEB. Y una pregunta ¿Es para quedarse ahí?

Para el jugador de póker Jack Lenon “no es siempre cuestión de tener buenas cartas, a veces, de jugar bien una mala mano”. Y es Moncho López, el COB, una temporada más, ejemplo de ello, pues, sin ser el más favorecido por las cartas, sí supo jugar sus bazas con acierto.

Alcanzando, en la apuesta por jóvenes jugadores, un sentido de pertenencia que el Pazo celebra. Pero ¿es para quedarse ahí? ¿Y si un día el “corte” no favorece? Para quienes les guste arriesgar, una advertencia, financiera, cierto, pero al final es de lo que se trata: “Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras”.