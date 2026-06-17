La visita del papa León XIV a España ha dejado imágenes muy potentes, ente ellas el encuentro con un niño en la iglesia de Sant Agusti de El Raval, el barrio multicultural por excelencia de Barcelona. Renzo, de seis años, cuya familia se encuentra al borde del desahucio, preguntó al papa por qué hay gente a la que le pasan cosas malas. “No es fácil encontrar respuesta a tu pregunta”, le reconoció León XIV. Sin embargo, en muchos de sus mensajes a lo largo de los seis días que ha pasado en España realizó múltiples alusiones a la caridad, la humanidad, la misericordia y la compasión. “La caridad no admite demoras”, dijo. En el caso de los desahucios, una de las cosas malas que le puede ocurrir a un niño y a otras personas vulnerables, es que les echen de su casa. Y en muchos casos sí hay una respuesta desde la caridad cristiana para evitarlo. El papa podría ordenar que determinadas órdenes religiosas e instituciones eclesiásticas no procedan a desahucios ni a subidas de alquileres en los inmuebles que administran. El caso de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asis con los desahucios, es paradigmático. Para mal.