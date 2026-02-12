Si hace unos días unos cuatrocientos millonarios firmaban una carta pidiendo que se les subieran los impuestos, que deseaban pagar más para compensar a la sociedad que les había encumbrado, en San Francisco se celebró el pasado sábado una manifestación en favor de los multimillonarios que a juicio de los organizadores están comenzando a huir de la ciudad con sus negocios por lo que la urbe deja de contar con sustanciosos ingresos.

La protesta, si puede llamarse así, o mejor el ejercicio de peloteo, contó con una numerosa participación de quienes se tomaron la manifestación a chufla

La Marcha a favor de los Multimillonarios, contaba con gente que defendía su capacidad para generar puestos de trabajo, aunque estén mal pagados y los empleados carezcan de seguro médico, y negaron que hubiera sido pagada con fondos de Jeff Bezos, el jefe de Amazon. La protesta, si puede llamarse así, o mejor el ejercicio de peloteo, contó con una numerosa participación de quienes se tomaron la manifestación a chufla, que gritaban “Que se jodan los pobres” y abogaban por quitarles el mayor número de ayudas posible. A lo peor aquí cunde el ejemplo.