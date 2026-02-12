En el año 1049, el papa León IX creó una distinción que se otorgaba a personalidades católicas importantes, normalmente a emperadores, reyes y duques, o a centros religiosos que hubiesen destacado por algún motivo.

Es un rosal de oro con flores y hojas, bendecido el cuarto domingo de Cuaresma y ungido con el Santo Crisma.

El valor de la Rosa variaba en función de la generosidad de los pontífices o de las circunstancias económicas del momento.

A partir del siglo XVII, la Rosa se enviaba solamente a reinas, princesas y nobleza femenina. A los hombres se le enviaba una espada al considerar que era un regalo más adecuado. A partir del siglo XX las concesiones de la Rosa de Oro pasaron a ser muy esporádicas y siempre a lugares religiosos y no a personas. Pablo VI, por ejemplo, entregó solamente cinco rosas en su pontificado, Juan Pablo II entregó ocho y Benedicto XVI alguna más, pero desde luego en la actualidad recibir una Rosa de Oro se considera un auténtico privilegio, ya que no se prodigan mucho.

El papa Francisco entregó solamente una Rosa de Oro y fue a Nuestra Señora de Guadalupe en México.

El 12 de febrero de 1868 la reina Isabel II de España recibió la Rosa de Oro de manos del papa Pío IX y la última entregada a una reina española fue la que recibió Victoria Eugenia de Battemberg, esposa de Alfonso XIII, en 1923 por parte de Pío XI.

Propina | El oro, curiosidades

Fue utilizado por el hombre desde sus inicios. Las joyas y ornamentos de oro creadas por el ser humano datan del año 4.000 antes de Cristo.

En la tabla periódica de los elementos, el oro viene representado por las iniciales Au que proviene de la palabra en latín Aurum que significa “Amanecer Brillante”.

La Aurophobia es el miedo al oro.

El ser humano también tiene oro en el organismo. Aproximadamente 0,2 mg recorren nuestro torrente sanguíneo, una cantidad microscópica.

El valor del oro es muy elevado, no por su escasez en el planeta, sino por la dificultad de obtenerlo. Se ha determinado que la gran mayoría de este metal se encuentra en el núcleo de la Tierra y se extrae por la fuerza del agua durante los terremotos.

Hay un total de 9.000 millones de toneladas de oro en los océanos de nuestro planeta, lo que supondría un total de 4 kg por persona.

La pepita de oro más gran encontrada en el planeta es la llamada “Welcome Stranger”, tenía un peso de 71 kilos y fue descubierta en 1869 en Australia. Su valor actual rondaría el millón de dólares.

El rey Tutankamón, faraón egipcio, fue enterrado con tres ataúdes cuyos interiores estaban fabricados con 110 kilos de oro macizo.

Las medallas olímpicas estaban hechas de oro puro, pero en 1912 se decidió cambiar el material y actualmente tan sólo tienen un 1,34% de oro, unos 6 gramos.

La ciudad de Dubái es conocida por sus excentricidades y lujo, habiendo cajeros automáticos que expenden oro.

El oro se encuentra en todos los continentes, sin embargo, casi la mitad del que se ha extraído ha sido en un lugar: Sudáfrica.