La coincidencia del funeral religioso celebrado en un polideportivo de Huelva para dar cabida a todos los familiares de las víctimas, y a ellas mismas, del accidente ferroviario de Adamuz coincidió en el tiempo con la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado para dar explicaciones sobre la tragedia del tren de alta velocidad, por lo que no acudió al acto de Huelva que se celebró tal y como deseaban la mayoría de los afectados. En el fondo de ambos actos late la misma necesidad, conocer realmente que es lo que sucedió para que 46 personas perdieran la vida, que se debe hacer para que un accidente de características similares no vuelva a producirse y que se asuman las responsabilidades políticas por la gestión y el estado de las vías si se deriva que hubo negligencia o falsedades a la hora de explicar el siniestro.

Los familiares y los supervivientes del accidente expresaron su dolor y su deseo por boca de Liliana Sáenz, hija de una de las fallecidas: “Somos las 45 familias (un día después fallecía la víctima 46) que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca se cerrará”, y recibieron el consuelo, una vez más de los reyes que acudieron al funeral en el que estuvieron presentes el presidente andaluz y tres miembros del Ejecutivo, además del líder de la oposición. La inasistencia del presidente del Gobierno es de difícil justificación a pesar de que se convocará un funeral de Estado, de carácter laico en fechas por determinar después de que las propias víctimas rechazaran la primera fecha, el sábado 31, por distintos motivos, por cercanía a la tragedia o por el carácter del acto organizado por el Estado.

Las protestas que rodearon la celebración del funeral de Valencia por las 230 víctimas de la dana y los gritos de “asesino” que se profirieron contra el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, hacen presagiar que la misma tensión se perciba cuando Sánchez y Puente acudan a Huelva, a pesar de las diferencias entre un caso y otro a la hora de afrontar su gestión. Óscar Puente afirmó en el Senado que el sí podrá mirar a las víctimas a la cara porque se encontraba en su puesto desde el primer momento y no encerrado en un reservado de El Ventorro. Poco dijo de nuevo en su comparecencia en el Senado incluida su decisión de no dimitir.

El ministro de Transportes ha dado muchas explicaciones y mantiene la cautela hacia el veredicto de la CIAF, a pesar de que se acota el motivo del accidente y las explicaciones sobre inversiones son objeto de las diatribas políticas acerca de quién y cómo invirtió menos o más, pero los ciudadanos quieren conocer cuál es el horizonte en el que la sensación de suma seguridad vuelva a ser la imperante en el transporte ferroviario.

La Moncloa falló al intentar organizar un funeral de Estado sin contar con las víctimas y sus deseos, pero finalmente tendrá lugar y podrán expresar sus sentimientos hacia los responsables políticos, pero quienes acusan al Gobierno de haber tratado de utilizar a las víctimas en un funeral laico tampoco se han retraído, como ha hecho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que contraprogramó al Gobierno y a Huelva una misa en la catedral de La Almudena.