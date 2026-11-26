Miser Catulle, desinas ineptire,/en quod vide perisse perditum ducas”. (Pobre Catulo, deja de hacer tonterías,/ y lo que viste perderse dalo por perdido). Existen diversas traducciones del Carmen VIII del poeta latino, unas más refinadas que otras, pero en todas ellas hay varios elementos comunes, la condición de Catulo y que debe resignarse, en su caso por la pérdida de Lesbia, y en el caso de los dos secretarios generales del PSOE que han ocupado la presidencia del Gobierno, ambos deben aceptar que la distancia que les separa es insalvable.

González, “no seas tonto”, le ha recomendado uno de los ex del PSOE que ha ocupado cargos de la mayor relevancia en el ámbito autonómico y en el nacional, José Bono, que le ha recomendado a Felipe González que volviera a votar al partido del que fue líder y le llevó a la Moncloa, después de anunciar que votaría en blanco. El expresidente socialista tambíen recurrió al latín para señalar que la recomendación del expresidente de las Cortes era “proBono”, y poner el foco sobre los intereses particulares de José Bono, que no son pocos.

En efecto, “perditum ducas”, la relación entre González y Sánchez, está rota

Tanto Bono como Pedro Sánchez deben aplicarse el segundo verso del poema y dar por perdido a Felipe González, en quien ha pesado más su inquina personal por considerar que Sánchez se ha alejado de su obra política y de la socialdemocracia clásica, sin dejar de utilizar la retórica de sus adversarios políticos acerca de la sinceridad de sus propuestas y por los pactos sin los que no hubiera podido gobernar durante ocho años. Sánchez, de forma más elíptica pero igualmente directa, ha expresado que es el rojo y no el blanco el color que puede frenar a la ultraderecha, y González se ha revuelto contra Bono y Sánchez de forma críptica sobre el daño que podría hacer al PSOE si hablara, aunque su predicamento entre la parroquia socialista está más demediado que en otros momentos porque le identifican como el jarrón chino que es, pero que ahora adorna un salón de la burguesía.

En efecto, “perditum ducas”, la relación entre González y Sánchez, está rota, pero este último, si la militancia de su partido no se opone, seguirá teniendo un papel esencial en el socialismo español, aunque sufra una “dulce derrota” como la que desalojó a Felipe González del poder. “At tu, Catulle, destinatus obdura!” ,¡Pero tú, Sánchez, decidido resiste!, está dispuesto a parafrasear el presidente del Gobierno el último verso del poema de Catulo. Sea como sea, este enfrentamiento entre socialistas no deja de ser un episodio a pie de página en todo el proceso de la campaña electoral, que es previsible que no mueva mucha intención de voto.