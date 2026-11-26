El vecino pregunta por el debate entre Ada Colau y Xavier García Albiol antes de saludar en el ascensor. No disimula la decepción al confesarle que el cara a cara del martes en la Sexta entre la candidata del Frente Amplio y el popular alcalde de Badalona sobre vivienda lo ganó la Liga de Campeones. “Ya comentaremos el debate a cuatro”. Da por supuesto el interés al despedirse. En su día fue de Podemos.

Si no hay necesidad de seguir la campaña, el convencido pude prescindir de las razones para motivar al indeciso. Y por lo que se escucha, el personal va a emitir un voto motivado. También se da la circunstancia de que los corrillos suelen ser entre convencidos del mismo bloque reafirmando la postura.

“Estoy deseando que pasen las elecciones porque está el ambiente un poco crispado”. La clienta que acaba de llegar al abrevadero del gimnasio amplía el campo. “Un monitor joven comentó que no sabía a quién votar y como van policías y gente del Concello cada uno soltó su mitin. Los tuve que cortar para que no se caldeasen de más porque hay ganas”. Las solicitudes de voto por correo, cerca de un millón cien mil admitidas, han crecido un 11,47% respecto a las generales de 2019 y disminuido el 58,07% frente a las de 2023, aunque esta escala es engañosa por celebrarse en julio con parte del censo de vacaciones. La cativa estuvo ayer 15 minutos a la cola en una oficina de Correos de Madrid.

Faltan cuatro días. El leído comerciante coruñés sumará por primera vez a la izquierda con la papeleta del BNG, “aunque si tuviera que jugarme mil euros, lo haría a que gobierna Feijóo con Abascal. De perderlos, mejor por una alegría”. Apuesta motivada

Uno de los ejes de esta campaña pivota sobre el aprovechamiento del voto por bloques. Faltan cuatro días. El leído comerciante coruñés sumará por primera vez a la izquierda con la papeleta del BNG, “aunque si tuviera que jugarme mil euros, lo haría a que gobierna Feijóo con Abascal. De perderlos, mejor por una alegría”. Apuesta motivada.