El olivo (Olea europaea) es un árbol pequeño de hoja perenne que puede alcanzar los 15 metros de altura. Tiene la copa ancha y el tronco grueso de aspecto retorcido.

Es una especie típicamente mediterránea adaptada al clima de la zona. Es uno de los árboles más antiguos y emblemáticos de nuestro paisaje. Su fruto, la aceituna, y su derivado el aceite de oliva han sido fundamentales para la alimentación, la salud y la economía de las civilizaciones que se han asentado en esta región a lo largo de la historia.

Es la base de lo que se ha llamado “dieta mediterránea”.

Hoy se celebra el Día Mundial del Olivo, destacando la relevancia histórica y cultural de este árbol, alineado perfectamente con la sostenibilidad ambiental. Los olivos, que absorben más CO2 del que emiten durante la producción del aceite, juegan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático.

Conocido como oro líquido, el aceite de oliva es, hoy en día, uno de los productos alimentarios más valorados y demandados en todo el mundo.

Su cultivo sigue siendo una actividad económica importante para muchos países mediterráneos, incluida España, que produce más del 90% del aceite de oliva mundial. Solo en nuestro país se cultivan cerca de 250 variedades de olivos y se producen aproximadamente un millón y medio de toneladas al año.

El olivo está presente en numerosos escritos. Griegos, romanos y musulmanes lo han venerado desde siempre como sagrado, siendo conscientes de las beneficiosas propiedades del zumo de la aceituna. De hecho, en la historia de muchas religiones, el olivo y sus ramas han desempeñado un papel muy importante, siendo símbolos de la paz, de la victoria, del nacimiento y de la muerte.

Propina | Cada mochuelo a su olivo

El dicho “cada mochuelo a su olivo” viene de cuando cada chico de la cuadrilla de recolectores de aceituna tenía que varear “su” olivo. O también se interpreta con el ave rapaz. Una de las aves que más se han visto beneficiadas con los olivares ha sido el mochuelo europeo, ya que le vienen muy bien los refugios naturales del tronco del olivo para hacer sus nidos, y se basta de presas de la zona para mantener su dieta, ya que el olivar también atrae mucho insecto, mucho pájaro pequeño y muchos roedores.

Esta expresión lo que pretende decir es que ya es hora de que cada uno vuelva a su casa (es decir, que se ha terminado la fiesta o que se ha hecho muy tarde y hay que irse) o que cada uno debe volver a su puesto para seguir haciendo lo que se supone que debe hacer (cada uno debe seguir con su trabajo o con sus tareas).

Sería el equivalente a decir, venga, cada uno a su casa, o que cada uno vuelva a lo suyo (lo que pasa es que con lo del mochuelo y lo del olivo, queda como más fino y elegante).