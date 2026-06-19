Al sanchismo no le puede ir peor

Sigue pisando fuerte para demostrar subliminalmente su poderío, sigue mirando a sus interlocutores por encima del hombro, sigue presumiendo de su influencia internacional, sigue defendiendo a Zapatero y ordena a sus ministros y portavoces que mantengan públicamente el apoyo al expresidente e insistan en el derecho a la presunción de inocencia… Pero a Pedro Sánchez y a Zapatero les están saliendo las cosas mal desde hace tiempo.

Este jueves de junio se demostró la torpeza del expresidente en la preparación de su defensa ante el juez Calama. El juez no solo mantuvo su imputación a Zapatero sino que imputó a sus dos hijas Laura y Alba y a su secretaria Gertru. Nadie cree que la estrategia de la defensa estuviera diseñada por su abogado, un profesional de prestigio, sino que la impuso el propio Zapatero, empeñado en poner tinta negra en su biografía. De paso, ennegrece aún más la ya muy dañada imagen de su principal promotor, Pedro Sánchez.

Un presidente que acaba de recibir una nueva humillación por parte de un colega europeo, el canciller Merz, que ha convocado en Berlín a los jefes de Gobierno de Reino Unido, Francia, Italia y Polonia. En Europa ya son conocidos como G-5, y de nuevo no han incluido a Sánchez en la convocatoria. No es asunto menor, entre otras razones porque demuestra que ya no sorprende que se prescinda de Sánchez en reuniones importantes, como sucede desde hace meses, sino que ésta en concreto tiene especial interés porque se centrará en analizar el futuro de la OTAN. Habría sido una oportunidad importante para que el español defendiera su posición, muy polémica y que apenas tiene apoyos entre sus colegas europeos.

No acaban las malas noticias para Pedro Sánchez, las últimas con Zapatero como protagonista de la mayor parte de sus desgracias. Todo lo relacionada con las dichosas joyas se enreda cada día más; el expresidente ha entrado en tantas contradicciones que no sorprendería que apareciera alguna conversación que demostrara que en la dirección del PSOE alguien estuviera a tanto de que Zapatero guardaba esas importantes joyas en la caja fuerte del despacho que el PSOE puso a su disposición. De manera que algo tan inocente como dejar un despacho a un expresidente se pueda convertir en una nueva imputación.

Llegará un momento en el que la mencionada biografía de Pedro Sánchez, su trayectoria, quede definitivamente acabada por mucho que él difunda entre sus compañeros que no desesperen; que perderán las elecciones pero no está escrito que pierdan el gobierno. Y si lo pierden, él no se irá a casa: hará una oposición tal demoledora que pondrá a España del revés y los ciudadanos clamarán por el regreso del sanchismo y haya paz.

Eso es lo que se murmura en el sanchismo. Cuentan con un presidente que no piensa irse definitivamente, y ha elegido como compañero de armas a un ex presidente que no duda en mezclar a sus hijas en negocios muy dudosos… y provoca su imputación. Así estamos.