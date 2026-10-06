En el recuerdo de los aficionados más veteranos y para conocimiento de los más jóvenes, fue en los años 80 cuando los Houston Rokets lograban juntar a sus archiconocidas “Torres Gemelas”, Hakem Olajowon (2,13 metros) y un Ralph Sampson (2,24), que bien podría pasar por ser lo más parecido, que no igual, a Víctor Wembanyama. Un pívot al que sus constantes lesiones truncarian de manera prematura lo que se preveía una brillante carrera y al que pudimos ver en su efímero paso por el Unicaja, con un enfrentamiento ante el COB incluido.

Todo lo contrario fueron los mismos Houston Rokets del small ball (cinco pequeños) de la temporada 2019/20 bajo la dirección de Mike D’Antoni, quien ponía su juego interior en manos de dos pívots de 1,98 m.

El conjunto ourensanos compensa la falta de centímetros con la versatilidad defensiva de los aleros en los cambios y la inestimable ayuda en los bloqueos de los pívots.

Una cosa y la otra es, en cuanto a su estructura, el Gipuzkoa (Van Komen/Paulkste, los dos con 2,24) contra un COB con pívots de escasos dos metros y su apuesta por los pequeños. La creación de espacio ofensivo, para las penetraciones y lanzamientos de los exteriores o el aislamiento predeterminado de Martín Fernández (20 puntos). Apuesta ourensana que para nada parece casual y que resultó ganadora. Toda la razón para Moncho López, convencido de que este es el camino a seguir.

El conjunto ourensanos compensa la falta de centímetros con la versatilidad defensiva de los aleros en los cambios y la inestimable ayuda en los bloqueos de los pívots. Como también es de resaltar el acudir masivo al rebote ofensivo. Todo marcado por un perfecto guión.

Indudable el acierto de Moncho López a la hora de convencer a los suyos del camino a seguir. Convicción que no tuvo o no le dejaron tener a Gipuzkoa, quien acabó intentando jugar a lo COB sin conseguirlo. Como tampoco lo había logrado Burgos en la primera jornada.

Dos de dos y lo mejor de todo, las sensaciones que deja un equipo que gana “jugando al baloncesto”. Es evidente que este COB ganó en lectura de juego con respecto a la pasada campaña. Lo de equipo, como el valor, “ se le supone” y una vez recuperados Nicolau y García la valoración debería ir a más. Ahora bien, una cosa es soñar y otra ser optimista.