La banda de los cristos
La sociedad actual y la religión
Los datos para los católicos siguen inamovibles y lo podemos comprobar en las “Notas de coyuntura social”, editada por Funcas, que evidencian la secularización de la sociedad en España. El informe dice que “solo el 55 % de los españoles mayores de edad se identifica como católico”, y sigue: “El avance de la secularización de la sociedad es especialmente notable entre los jóvenes: en 2002, el 60% de la población de 18 a 29 años se identificaba como católica, mientras que en 2024 solo lo hacía el 32%. El porcentaje de indiferentes, agnósticos o ateos ha subido del 22% en 2002 al 42% en 2024. El desplome de los matrimonios católicos y la caída paulatina de la matrícula en la asignatura de Religión católica apuntan a que aún no se ha tocado fondo”.
La religión evangélica es la confesión minoritaria con mayor crecimiento y número de lugares de culto en España, con más de 4.300 centros y una estimación de entre 500.000 y 1,5 millones de fieles (aproximadamente el 1-2% de la población). Experimenta un bum reciente, concentrándose mayoritariamente en Madrid, Barcelona, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Los jóvenes, según datos recientes (2025-2026), apuntan a una estabilización o leve repunte de la identidad católica en los varones, aunque la práctica religiosa sigue en mínimos históricos. Según datos publicados por medios como El Confidencial y El País, el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que se identifican como católicos ascendió del 33,9% en 2021 al 38,5% en 2025, un incremento que no se veía desde los años 90. El segmento de 25 a 34 años también ha experimentado un crecimiento similar, alcanzando el 37,9% en 2025, que frena la tendencia de secularización.
No son cifras que nos deban satisfacer; estamos muy lejos de las de la primera década de este siglo. La Iglesia, presbíteros y laicos, nos hemos encerrado en las parroquias y nos hemos olvidado del apostolado; simplemente de mostrarnos católicos y ser un ejemplo para la sociedad que se aleja de la civilización cristiana que en los últimos milenios fue la que trajo la tecnología y los derechos, entre otros, que ahora disfrutamos. Trabajemos, casi siempre vamos a estar condicionados por alguna circunstancia o por alguna persona. Debemos hablar siempre de disfrutar e ilusionarnos en cada momento de esta vida sea cual sea la circunstancia, somos creyentes.
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