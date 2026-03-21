El sutil movimiento pendular de la risa.

Santiago Libre

Andrés Pajares y Mari Cielo Pajares durante la premier de la película “Torrente Presidente”. | La Región

Sin duda el fenómeno social de esta semana, y uno de los más importantes del año, ha sido el estreno de la nueva película de Santiago Segura, “Torrente Presidente”. En un giro inesperado de los acontecimientos, que refleja a la perfección lo ocurrido en España en la última década, a la derecha que solía repugnarle te la encuentras en primera fila en el cine, mientras que la izquierda que reía a carcajadas al inicio de la saga ahora tuerce la nariz y pontifica desde periódicos tristísimos que Segura debería ser cancelado. Al contrario que cuando el estreno –por ejemplo– de Rosalía, no se ha visto a ningún ministro grabándose en la entrada del cine o comentándola en sus redes, sin embargo, la prensa sí cazó ayer a Santiago Abascal acudiendo a un cine de Madrid para ver el film. A la premiere de la cinta en los Cines Callao acudieron un sinfín de rostros conocidos. Kiko Rivera, Cañita Brava, Yola Berrocal, Gabino Diego, Mónica Pont, Alaska y Mario, Ana Rosa Quintana, José Luis Moreno, Josema Yuste, Grecia Castta, Leo Harlem y Andrés y Mari Cielo Pajares –en la imagen– entre otros muchos. La libertad avanza.

Reyes peregrinos

El rey Felipe y la reina Letizia durante su visita al Vaticano. | La Región

El Rey Felipe y la Reina Letizia han visitado Ciudad del Vaticano para reunirse con el papa León XIV, con motivo de la toma de posesión del monarca como Protocanónigo de la preciosa Basílica Santa María la Mayor. El acto ha tenido lugar tan solo unos días después del lamentable circo, informal pero arreglado, en el que Felipe VI aseguró ante pasmados mexicanos que los españoles cometieron muchos abusos en la conquista de América. Dicen las malas lenguas que ha viajado a Roma a confesarse por ello. En tal caso, lo justo sería que enviase al sacramento del perdón a Villarino, que en dos años al frente de la Casa Real ha hecho pisar más charcos al rey que el gran Jaime Alfonsín en sus diez años de prudencia y audacia. Confiemos en que la bendición papal otorgue a Sus Majestades una protección extra contra su peor enemigo, el Gobierno, que es quien diseñó la estúpida encerrona mexicana.

En boxes

Marta García López posa en el photocall Elle x Women. | La Región

Melody, Anna Ferrer Padilla, Grace Villarreal, Claudia Ula, Alaska y otras famosas e influencers han iluminado la gala ELLE x Women, celebrada el Día del Padre en Madrid. De todos los rostros bonitos con elegantes atuendos que se han exhibido en el photocall, ha llamado mi atención una mujer cuya identidad no conocía, pero que sin duda resultó ser la más atractiva de la fiesta y, probablemente, la que eligió el modelo más inspirado. La sorpresa fue descubrir que no es actriz, ni modelo, ni influencer, ni nada por el estilo, sino que la enigmática chica es Marta García López, la joven valenciana campeona del mundo de la F1 Academy. Orgullo nacional.

Mirada de hielo

Desfile de Hannibal Laguna durante la Mercedes-Benz Fashion Week. | Europa Press

Siempre me resulta inquietante el mundo del modelaje. Se celebra estos días la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y he estado siguiendo la propuesta de Hannibal Laguna. Una de las virtudes del diseñador español es que buena parte de lo que hemos visto en la pasarela podríamos verlo en una boda este verano, o en una fiesta de lujo, sin que el vestido robe todo el protagonismo a la gala. Es elegante pero también accesible –precio al margen-. Con todo lo que me inquieta es lo de las modelos. A la pasarela se suben algunas de las mujeres más bellas del mundo y todas comparten una misma característica: no está claro si están muy enfadadas o si simplemente vienen de esconder un cadáver.