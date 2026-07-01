Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump no le gusta la política española. La causa es la decisión de Pedro Sánchez de no aceptar un aumento del gasto en defensa hasta el 5% que pidió el norteamericano a todos los socios de la OTAN. A eso se añade que el Gobierno impidió el uso de las bases de Rota y Morón para la guerra de Irán. Parecía que Trump iba a ponerles la cruz a las dos bases españolas de utilización conjunta. Pero no. Trump ha vuelto a armar el TACO (Trump Always Chickens Out), es decir, “Trump siempre se acobarda”. Después de dejar caer que las infraestructuras estadounidenses se podrían trasladar a Marruecos, siempre tan complaciente con su amigo americano, Estados Unidos ha decidido invertir cuatrocientos millones de euros más en los próximos años para mejorar la base aérea de Morón de la Frontera, a lo que se une la llegada de un nuevo destructor del escudo antimisiles a Rota. O sea, que los yankis se van a quedar en las bases andaluzas.