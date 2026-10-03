Fue el presidente de la Generalitat de Cataluña, Josep Tarradellas, quien dijo que “En política se puede hacer de todo menos el ridículo”. Quizá porque no hablen catalán en la intimidad o no hayan escuchado la frase, hay dirigentes políticos que se esfuerzan por hacerlo siempre que pueden llevados por el impulso irrefrenable de conseguir sus objetivos. Y no es porque no les asista una parte de razón cuando entran en conflicto dos derechos. El alcalde de Madrid considera que la acampada promovida por el Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol es ilegal y así lo denuncia. El problema es que apoya su demanda en que los reunidos son violentos porque cuentan con un cuchillo de cocina para hacer eso, cocinar, o hacer bocadillos, y que cuentan con adoquines para sujetar los vientos de sus tiendas. Los han traído de fuera porque no los hay en la Puerta del Sol por lo que ni tan siquiera pueden comprobar si debajo está la playa para dormir en la arena.