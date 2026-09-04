Marcos de Quintos que es ex de casi todo lo que ha hecho, exdirectivo de Coca Cola, exdiputado de Ciudadanos y expersona juiciosa bien podría cambiarse el nombre por el de Marcos del Tercio. El quinto, el botellín de cerveza de 20 centilitros ha quedado abandonado por el tercio de cerveza con el que compareció como portavoz de la flotilla de la solidaridad que recaló el pasado fin de semana en Ceuta, comió en el puerto náutico a costa del erario público, fuese y no hubo nada. Aquello fue una armada de yates con pudientes a bordo y banderita en la muñeca. No parece que dar una conferencia de prensa para reivindicar la españolidad de Ceuta con una cerveza en la mano sea la mejor manera de hacerlo. Tan prepotente es, como saben quienes le conocen que solo le faltó dar un buchito entre pregunta y respuesta. Flaco favor a la causa de los ceutís que padecen la entrada masiva de migrantes hacen flotillas turísticas semejantes. Marcos del Tercio lejos de convertirse en un almirante respetado se ha convertido en un meme y para convertirse en exmeme tendrá mucha penitencia que realizar para lograr la absolución.