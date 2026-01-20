Tiras gráficas en enero de 2026: Mundo (in)conformista, por @txarka.ilustración
Estas son las tiras gráficas que resumen la actualidad de enero bajo el punto de vista de @txarka.ilustración. Así ha comenzado el año.
Contenido patrocinado
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
Oriente Próximo
Xi y Zelenski, invitados por Trump a la junta de paz de Gaza
UNA DE LAS MÁS INTENSAS
Ingrid o Joseph amenazan con dejar en Ourense la gran nevada del invierno
Oriente Próximo
Israel demuele la sede de una oficina de la ONU en Jerusalén