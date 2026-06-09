Con Salva y Begoña en el Primavera Sound. “Acompaño a Felipe y a Leti a recoger en Barajas a León, estoy un rato con ellos, me cambio rápido, hago una bolsa con un par de camisas vaqueras y nos vamos que es tarde...”. Una más. Mientras Madrid vivía una jornada histórica 15 años después de la visita de Benedicto XVI (18-21 de agosto de 2011), y a pesar de que además de un papa, la del agustino León XlV es esta semana la llegada oficial de un jefe de Estado a Madrid, el siempre huidizo y cada vez más repudiado Pedro Sánchez encontró en su “oportunísimo” subidón rockero y su viaje al Primavera Sound de Barcelona la excusa perfecta para desaparecer el fin de semana en el que la ciudad y el país fueron y presumen centro apostólico y cultural del mundo libre.

Pedro Sánchez encontró en su "oportunísimo" subidón rockero y su viaje al Primavera Sound de Barcelona la excusa perfecta

Todo muy lógico y dentro de la más absoluta normalidad, cualquiera en su situación por muy socialista y presidente del Gobierno que sea preferiría ver a los Gorillaz, My Bloody Valentine, The XX o la california Olivia Rodrigo, que participar de los aburridísimos y eternos discursos papales, interesarse por el desarrollo de la vigilia de los jóvenes -uno ya no tiene edad para esas cosas-, o participar en la mañana del domingo de la multitudinaria misa y abarrotada procesión con la diosa Cibeles y unos pocos más (1,2 millones, diez arriba, diez abajo). Y es que no le pidas flores a...

Mago del escapismo como pocos y después de ver engordar su lista de viajes oficiales en relación directa con los frentes abiertos en y de su partido en tribunales, padeció en carne presente la decepción de ver al Vaticano rechazar su pretensión de que el papa le visitara en Moncloa invitando a que fuera él, cofrade mayor del sanchismo, el que por lógica acudiera a Nunciatura, sede y residencia papal en los días de su estancia en Madrid. Desde su más cercano gabinete se añadieron entonces nuevas muescas en la agenda con la idea de solapar encuentros camuflando los frentes judiciales abiertos tanto en su partido y colaboradores más cercanos como en su propia familia. Eso sí, sin que su viaje al Parc del Fòrum trascendiera antes y casi ahora, se agendó que acompañe a Prevost en Barcelona y Canarias poniendo tierra de por medio, alejándose del ruido de la inminente sentencia del caso Koldo, las casi inmediatas y consecutivas comparecencias judiciales de su mujer Begoña y del expresidente Zapatero, el juicio a su hermano en Badajoz o las novedades del caso Leire esta misma semana… que hay y habrá más seguro.