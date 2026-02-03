Si nos damos un paseo por las redes es fácil tropezar con cientos de videos de imágenes lluviosas de Galicia grabadas en móvil por particulares y una banda sonora muy apropiada de fondo para acompañar lo que se ve. Se trata de una canción titulada “Vai chover, carallo” atribuida, según dicen, a la electrónica, el ordenador y la Inteligencia Artificial, que da como resultado un proyecto del músico venezolano Sorge García llamado “Te lo digo cantando”. El tema consigue captar a la perfección la retranca gallega con un tema muy alegre y con una letra que define perfectamente la idiosincrasia de la tierra entre la melancolía, la resignación ante el tiempo inevitable y ese chisposo sentido del humor que nos hace a los gallegos tan peculiares y distintos. La canción tiene que arrasar en las verbenas gallegas como lo está haciendo en TikTok, Facebook, Instagram, etc, y supone un punto de inflexión y una réplica realista al “Fai un sol de carallo” de Os Resentidos. O sea, que en el fondo la palabra “carallo” es el denominador común de un entorno climático que sirve lo mismo para los calores, las lluvias, las nieves o los fríos, porque quién no ha clamado alguna vez que “fai un frío de carallo” o más recientemente eso de que “neva de carallo”.

La capacidad de predicción de los gallegos con este “vai chover, carallo” juega con ventaja, porque acertar que llueve en Galicia está más cerca de la realidad que del tópico. Bajo mi punto de vista, ya no se trata únicamente de un himno con pretensiones meteorológicas, sino que retrata a la perfección desde la inspiración caribeña el sentir gallego ante la lluvia inevitable, pero siempre con ritmo, picardía y una sonrisa que invita a la reflexión. La canción atrapa un costumbrismo que describe esa filosofía gallega tan difícil de clasificar, y al mismo tiempo tan inevitablemente reconocible. Capta al mismo tiempo una visión enxebre y local junto a la perspectiva del visitante ocasional, el turista despistado o el emigrante nostálgico. La composición toca todos los palos de la fiesta, la gastronomía, la hospitalidad, y ese escepticismo galaico tan propio de los gallegos. Caldo, viño, y un lenguaje directo; tan directo al corazón como ejemplo de canción protesta e introspectiva de psicoanálisis gallego. “Comemos caldo, e seguimos enteiros”, dice la letra. “Se chove bebemos, e se para, tamen”, te lo dice cantando esta composición en la que se deberían mirar los partidos políticos para próximas campañas electorales. Si se trata de las autonómicas gallegas, ya le va bien a Alfoso Rueda el final de la canción que, tras describir las inclemencias del tiempo y su incidencia en la vida de los gallegos, concluye diciendo “porque en Galicia sempre se está ven”. Quizas siendo gallego Feijóo también le puede sacar partido al “Vai chover, carallo”, y se lo puede cantar a Sánchez en la próxima sesión de control al Gobierno o comparecencia del presidente, que diluirá sus explicaciones sobre la tragedia de Adamuz con otros asuntos menos mortales. Aunque hay otro sabio dicho gallego que puede servirle: “Dicen que chove, e estannos mexando”. (3061)