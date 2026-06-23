Los valores de Miguel Santalices

La máxima distinción que puede otorgar el Concello de Muíños encontró el pasado viernes un destinatario indiscutible. Miguel Ángel Santalices Viera fue nombrado hijo adoptivo del municipio en un acto cargado de emoción y gratitud hacia una persona que lleva décadas trabajando por Ourense, por Galicia y por los vecinos de numerosos concellos que han encontrado en él un aliado constante.

Más allá de los cargos desempeñados a lo largo de su trayectoria, este reconocimiento pone en valor algo todavía más importante: los valores humanos de una persona que ha hecho del servicio público una auténtica vocación. Porque si algo define a Miguel Santalices no es únicamente su currículum como médico, parlamentario o presidente del Parlamento de Galicia, sino su forma de entender las relaciones humanas, el compromiso con las personas y la búsqueda permanente del entendimiento.

Tuve la oportunidad de conocerlo hace años en el ámbito de la promoción de la salud mental y del bienestar psicológico. Aquel primer contacto me permitió descubrir a una persona cercana, preocupada por los demás y dotada de una sensibilidad poco común. Con el paso del tiempo, esa impresión no hizo más que confirmarse.

Vivimos tiempos en los que el ruido parece imponerse al diálogo y la confrontación genera más titulares que el consenso. Frente a esa realidad, Miguel Santalices representa una manera distinta de ejercer la responsabilidad pública: una forma basada en el respeto, la educación y la capacidad de escuchar.

Quienes han tenido la oportunidad de tratar con él saben que una de sus grandes virtudes es precisamente esa. Escuchar para comprender, para aprender y para intentar encontrar puntos de encuentro. Durante años ha demostrado que no hace falta levantar la voz para defender una posición ni insultar para discrepar.

Su trayectoria pública es un magnífico ejemplo de ello. Como médico primero y como presidente del Parlamento de Galicia después, ha desempeñado responsabilidades de enorme relevancia sin perder nunca la cercanía ni la humildad. Ha demostrado que los cargos no tienen por qué alejar a las personas de la realidad cotidiana.

El nombramiento de Miguel Ángel Santalices Viera como Hijo Adoptivo de Muíños trasciende el reconocimiento institucional

La amabilidad, la honradez, la educación y la cercanía no son cualidades que se puedan fingir durante décadas. Son el reflejo de una forma de ser. Siempre dispuesto a ayudar y atento a las necesidades de los demás, ha trabajado por construir puentes donde otros prefieren levantar barreras.

Por eso el reconocimiento otorgado por el Concello de Muíños resulta tan merecido. Porque no se trata únicamente de reconocer una trayectoria institucional, sino de agradecer una vida dedicada al servicio de los demás y un compromiso constante con la provincia de Ourense y con Galicia.

Muchos de los avances y proyectos que han contribuido al desarrollo de Muíños y de otros municipios ourensanos llevan, de una u otra forma, el sello de Miguel Santalices. No porque haya buscado protagonismo, sino porque siempre ha entendido la política como una herramienta para mejorar la vida de las personas.

Quizás una de las imágenes que mejor resumen su forma de actuar se produjo durante el propio acto de homenaje. Mientras recibía una de las mayores distinciones que puede otorgar un ayuntamiento, seguía pensando en nuevas oportunidades para el municipio. Ese mismo día propuso a la presidenta del Real Club Celta de Vigo la posibilidad de que uno de sus equipos disputase un encuentro en Muíños.

En esta trayectoria resulta imposible no mencionar a su esposa, Teresa Cendón. Juntos representan una manera de entender la vida basada en la sencillez, el compromiso, la cercanía y los principios.

La sociedad necesita referentes. Personas que demuestren que la política puede ejercerse desde la honestidad, el respeto y la vocación de servicio. Por eso, el nombramiento de Miguel Ángel Santalices Viera como hijo adoptivo de Muíños trasciende el reconocimiento institucional. Es también un homenaje a una forma de ser y de actuar.

Los valores de Miguel Santalices son los valores del diálogo frente al enfrentamiento, de la cercanía frente a la distancia, de la humildad frente a la soberbia y del servicio frente al interés personal. Por eso merece no solo reconocimientos oficiales, sino también el respeto y el agradecimiento de quienes creemos que el servicio público alcanza su máxima expresión cuando se ejerce con humanidad, honestidad y compromiso.