Jaime Fernández Garrido

Vencendo o medo

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 16 ene 2026 - 00:50
Opinión en La Región
“Naquel día, o primeiro da semana, ao serán, estando pechadas as portas onde estaban os discípulos, por medo dos xudeus, chegou Xesús, e, poñéndose no medio, díxolles: Paz convosco!” — Xoán 20:19

Moitas veces nós tamén temos as nosas portas pechadas por medo: inflúenos demasiado o que outros din, e cando non somos capaces de confiar en Deus, escondémonos… mais en lugar de nos reprocharmos, Xesús acompáñanos e énchenos de paz, coma fixo con eles. Impresionante: os mesmos que se esconderon tremendo pola súa vida, foron quen de “regalala” sen dubidalo por amor a Xesús, como vemos no libro dos Feitos dos apóstolos, e o mundo enteiro foi revolucionado pola vida e as ensinanzas dos seguidores de Xesús. A eles non lles importou morrer para que todos coñeceran o evanxeo.

Os que estaban cheos de medo foron transformados polo poder do Espírito de Deus de tal xeito que, literalmente, asombraron o mundo.

