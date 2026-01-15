Sánchez “usa” de nuevo la vivienda
Vencendo o medo
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Naquel día, o primeiro da semana, ao serán, estando pechadas as portas onde estaban os discípulos, por medo dos xudeus, chegou Xesús, e, poñéndose no medio, díxolles: Paz convosco!”
Moitas veces nós tamén temos as nosas portas pechadas por medo: inflúenos demasiado o que outros din, e cando non somos capaces de confiar en Deus, escondémonos… mais en lugar de nos reprocharmos, Xesús acompáñanos e énchenos de paz, coma fixo con eles. Impresionante: os mesmos que se esconderon tremendo pola súa vida, foron quen de “regalala” sen dubidalo por amor a Xesús, como vemos no libro dos Feitos dos apóstolos, e o mundo enteiro foi revolucionado pola vida e as ensinanzas dos seguidores de Xesús. A eles non lles importou morrer para que todos coñeceran o evanxeo.
Os que estaban cheos de medo foron transformados polo poder do Espírito de Deus de tal xeito que, literalmente, asombraron o mundo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Vencendo o medo
VÍA DE SERVICIO
Mal pronóstico
Lo último
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 16 de enero
"USO SEGURO" DIGITAL
Un plan con un reto: 24 horas sin internet ni dispositivos