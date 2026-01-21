El tercer lunes del año es el “Blue Monday”, el lunes más triste del año, un invento al que se le quiere dar un sustrato científico en el que se mezclan factores como el frío propio de las fechas, tomar conciencia de los excesos navideños en forma de aumento de peso y adelgazamiento de la cartera, y porque apenas tres semanas después los buenos propósitos del nuevo año se han ido al garete.

A las circunstancias objetivas se puede añadir una razón más eficaz, la de las campañas de marketing y la de los gurús que tratan de vender remedios para superar el bajón. Pero este año el postureo del lunes más triste del año ha dejado paso a un lunes en el que todo un país se encuentra realmente triste, conmocionado con las consecuencias del accidente ferroviario de Adamuz conocidas desde las primeras horas de un día aciago. Esta vez sí, el “Blue Monday” se ha mostrado en toda su intensidad entristeciendo la vida de todas las personas que viajaban en los dos trenes siniestrados y de sus familias.