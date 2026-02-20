La libertad de “Txeroqui”, nueva amnistía para ETA de Sánchez
Vivir para sempre
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“E non queredes vir a min, para terdes vida”
Podemos seguir a moita xente: milleiros de deportistas, políticos, blogueros, youtubers, artistas, xenios dos medios de comunicación e máis, prometen e contan o que non está escrito para ter seguidores. Xesús de Nazaret, ofrécenos simplemente (simplemente!) a vida, e unha vida que non remata xamáis. O problema é que moitos non queren seguilo.
El mesmo o anunciou: “non queredes vir a min para terdes vida”, porque El non obriga a ninguén.
Podemos andar tras moitos que nin siguera nos coñecen, para conseguir nada en absoluto, mentres o noso Creador segue a ofrecernos todo… e nos rexeitámolo. E aínda pensamos que somos intelixentes?
