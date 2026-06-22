X: La amenaza fantasma

El verano es tiempo de cine. Miento, todo el año es tiempo de cine. Y repasando películas Aloysius y yo nos hemos encontrado con dos títulos que de paso han servido para titular estas reflexiones. Una de ellas es “La amenaza fantasma” (1999) de George Lucas, el inicio cronológico de la saga de “La guerra de las galaxias”, aunque no ha sido la primera que hemos podido disfrutar en las pantallas cinematográficas. Gracias a ella conocimos los orígenes del Caballero Jedi Obi-Wan Quenobi y de su maestro Qui-Gon Jinn. La segunda es “Estallido” (1995) de Wolfgang Petersen, que se ha puesto nuevamente de moda a raíz del reciente brote de ébola que desde el 15 de mayo acumula casi 200 víctimas mortales en África Central.

Y es que hoy vamos a hablar sobre la Enfermedad X, que suena también a título de película apocalíptica y también a una peligrosa amenaza secreta que se está gestando en algún blindado laboratorio. Pero, tranquilos. La enfermedad X todavía no existe.

De momento se trata de un concepto acuñado en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la hora de referirse a un posible patógeno desconocido capaz de provocar una gran pandemia de dimensiones planetarias.

Este letra es simplemente el símbolo de una alerta que nos pone en guardia ante una amenaza todavía desconocida. Una verdadera incógnita, una amenaza fantasma en toda regla.

Hemos padecido el sida y el covid. Nos hemos preocupado por el hantavirus, el ébola y otras enfermedades infecciosas emergentes en este mundo globalizado. X no representa a un virus concreto ni a una enfermedad por ahora detectada en algún país del mundo. Este letra es simplemente el símbolo de una alerta que nos pone en guardia ante una amenaza todavía desconocida. Una verdadera incógnita, una amenaza fantasma en toda regla.

Hasta 2019, el coronavirus SARS-CoV-2 era un perfecto desconocido para la ciencia. Cuando nos enfrentamos a él, la humanidad al completo tuvo que reaccionar en tiempo récord para minimizar sus daños, cuando no existían vacunas ni tratamientos específicos contra dicha infección. En cierto modo, la pandemia de covid pasó de ser una amenaza fantasma a una cruda realidad, un ejemplo manifiesto de cómo una enfermedad desconocida consiguió alterar nuestras vidas en cuestión de semanas.

La enfermedad X es una herramienta de planificación destinada a impulsar la investigación científica, fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica y mejorar la capacidad de respuesta sanitaria antes de que surja la próxima gran desafío.

Sin pretender en modo alguno ser alarmistas, lo cierto es que razones hay suficientes debido a la conjunción de la globalización, los cambios ambientales, la presión de los ecosistemas, las enfermedades infecciosas emergentes y el contacto estrecho entre diferentes animales y los seres humanos

La enfermedad X no es una patología real, sino un escenario hipotético para entrenarnos en la prevención y evitar la improvisación. No tiene rostro, ni nombre, ni fecha en nuestros calendarios. Pero, precisamente por ello, debemos estar preparados.