La Guerra Civil española ha ocupado la atención de escritores y lectores, y aun hoy continúa siendo preocupacíón- obsesión del Gobierno.

Entre los muchos autores de libros sobre esa guerra destacan los británicos Hugh Thomas en 1961, Raymond Carr (1974) y Paul Preston ( 1978) y los españoles Gironella con “Un millón de muertos” editado en 1961, Julián Marías y Juan Pablo Fusi.

El decreto de 1 de abril de 1940 elige Cuelgamuros para construir la basílica que perpetúe la memoria de los caídos por “nuestra gloriosa cruzada” y así el año 2001 escribe Javier Cercas en “Los soldados de Salamina”: “En todos los pueblos hay monumentos que conmemoran a los muertos de la guerra. ¿En cuántos de ellos ha visto que figuren los nombres de los dos bandos?” Y esto a pesar de que un decreto ley de 23 de agosto de 1957 señala que los lustros de paz seguidos a la victoria han visto el desarrollo de una política guiada por el más sentido de unidad y hermandad entre los españoles. Este ha de ser el monumento a todos los caídos, monumento inaugurado el 1 de abril de 1959 y que el BOE del 17 de octubre de 1977 publica la ley 46/1977 de 15 de octubre de amnistía. Pero el Gobierno de Zapatero olvida esta y “resucita” la guerra al aprobarse la ley 52/2007 en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura (conocida como ley de memoria histórica).

Poco se podía imaginar Vizcaíno Casas que su humorístico y exitoso “Y al tercer año resucitó” lo haría realidad el Gobierno de Sánchez medio siglo después

Cuando el año 2009 sale mi libro “Los ingenieros de caminos en la década 1930-1939”, con el subtítulo “De la zanja del olvido al olvido de la zanja”, respondo, tanto a Cercas como a la memoria histórica, reseñando las víctimas de ambos bandos en vez de los caídos por Dios y por España que se relacionaban en la lápida con el Cristo de Mariano Benlliure por delante de la cual pasábamos al entrar a nuestras clases en la vieja escuela de Caminos del Retiro.

El escritor Lorenzo Silva presenta en Lugo el año 2018 el libro “Recordarán tu nombre”, que se refiere al general guardia civil Aranguren, fusilado en Barcelona por mantener su lealtad al gobierno de la república...

… Pero el Gobierno sigue en sus trece y aprueba la Ley 20/ 2022 de 19 de octubre de memoria democrática, argumentando la necesidad de ajustes significativos de la Ley de memoria histórica cerrando una deuda de la democracia española con su pasado.

Poco se podía imaginar Vizcaíno Casas que su humorístico y exitoso “Y al tercer año resucitó” lo haría realidad el Gobierno de Sánchez medio siglo después, con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos el año 2019, con la sentencia que traspasa la propiedad del Pazo de Meirás a patrimonio del Estado, con los más de 100 actos previstos para conmemorar los 50 años de “España en libertad”, con escaso éxito, y su prórroga el año actual con un presupuesto de 14,6 millones de euros.

Contrasta esto con la “Reconciliación” del rey Juan Carlos : ¿Cuándo nos reconciliaremos por fin en torno a un proyecto común para nuestro país? ( Página 59) que repite al final: somos más fuertes cuando estamos unidos y reconciliados (página 336).

Y concluyo: ¡fuera el muro o zanja que nos separa!