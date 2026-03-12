A tus zapatos

Compareció en el Senado el otrora novel diputado leonés, que gracias al oficio de un lucense se alzó con el liderazgo socialista en España frente al que se apellida como el nombre del vocalista de U2, en la comisión bautizada popularmente como “Koldo”. Sabrán que ese antropónimo es el equivalente castellano a Luis (ahí tenemos otro nexo con el exministro de apellido Ábalos).

El “consultor” que ampara al sanchismo pensó que pasaría de rositas por la Cámara Alta, sobre todo escuchando los juegos florales de sus compañeros de Ferraz, independentistas y demás calaña que sostienen, cada vez más débilmente, el derrotado en todas las urnas “gobierno” de coalición

“Está usted pringado hasta el cuello”. le espetó el senador Martínez-Maíllo. Pudo haber dicho “hasta las cejas”, vista la esencia del compareciente. Acorralado por la tozudez de los indicios esgrimidos, pudo verse un ZP titubeante, noqueado y hundido. Sobre todo cuando negó y después admitió estar en la génesis de la sociedad que sólo tenía dos proveedores –él y la empresa de sus hijas- contando con un solo cliente. Ni siquiera un lápiz como inventario. Todo ficticio e instrumento creado para presuntamente actuar en la operación de la línea aérea Plus Ultra (canta mucho considerar estratégico y aportar cincuenta y tres millones de euros para salvar una compañía aérea con un solo avión) y constando el pago de los servicios a Zapatero. Por una decena de informes que demostró el preguntante que procedían de la inteligencia artificial: un “corta y pega” de manual. El expresidente dijo que también, además de informes, su trabajo consistía en “diálogos”, siendo ingente su actividad. Habló de “informes orales” pero no compartió a quién. ¿Sería “dar los buenos días” un informe oral? Lo negó todo (como el genio de Úbeda) pero en el ring parlamentario tiró la toalla y quedó una vez más en evidencia.

Procede traer a colación el “duck test” o prueba del pato: “Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato”. Una frase que acuñó el poeta de Indiana James Whitcomb Riley. Una prueba que Zapatero cumplió sobradamente. Está claro lo que pasó. Digamos otra vez presuntamente. Porque es cuestión de tiempo que quede más acreditado de lo que ya está. Que el adalid del talante, nunca del talento, mordiese el polvo de forma tan lamentable puede que constituya la foto fija del desastre socialista. Porque muchos ven la calamitosa situación actual, producto de la herencia de su errática presidencia obstinado como estuvo en cuestiones de memoria selectiva, estatut y ridículo internacional entre otras postales. Pintiparado viene el refrán: de aquellos polvos estos lodos.

El “consultor” que ampara al sanchismo pensó que pasaría de rositas por la Cámara Alta, sobre todo escuchando los juegos florales de sus compañeros de Ferraz, independentistas y demás calaña que sostienen, cada vez más débilmente, el derrotado en todas las urnas “gobierno” de coalición. Sus viajes a Venezuela, su amistad con los Rodríguez (Jorge y Delcy, no el grupo musical), estancias en la República Dominicana o conversaciones con Aldama forman parte del diario de sesiones de esa comisión. Con luz y taquígrafos. Sin duda estamos ante un jarrón chino que “ha sacado los pies del tiesto” equivocándose de zapatos. Ahora no tiene vuelta atrás. Nunca se puso los suyos: debieran ser los del rigor institucional y la -también presunta- dignidad de su rango.