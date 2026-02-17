La careta sonriente de lunes de Antroido se queda en el espejo del ascensor. “Con esta lluvia y como no hay cole parece un lunes de puente”, comenta un vecino que entra chorreando de la calle. El martes es festivo en A Coruña y otros 168 concellos de Galicia, hay agua por tierra, mar y aire y a esta altura del portal toca valorar si habrá alguien en la gestoría y en la notaría, razón sin cita previa de la mojadura, para recoger un papel.

En el autobús sobran asientos y en la línea 4 se suele ir apretado a las nueve de la mañana. Una señora le cuenta a la mujer de al lado que hay huelga estatal de médicos hasta el viernes por el estatuto marco sanitario que no reconoce su singularidad. Sin niños, coches de los padres, y sin consultas médicas parece medio lunes. El bus atraviesa la espina dorsal de la ciudad desde Panaderas hasta Cuatro Caminos a ritmo de taxi, sólo hace una parada. El billete sigue a 1,30 euros.

El recado era recoger unos documentos, pero en la notaría no se puede entrar con la cuenta tiesa aunque creas que todo está listo

En la notaría abren el portal a la segunda llamada, señal de que hay retén de guardia pero no está el titular de la plaza porque no sería necesario timbrar. Un octogenario está desorientado en un pasillo de dos escaleras. Agradece que le respete el turno porque llevaba cinco minutos esperando a que entrase o saliese alguien del portal para preguntar. En las otras oficinas del edificio tampoco hay jaleo. El hombre va a hacerle un poder a su hijo con el papeleo para firma pero no hay notario hasta el miércoles. ¿Le doy cita por la mañana o por la tarde?”, le pregunta la recepcionista tras examinar la documentación. “Mejor por la tarde, por la mañana tengo que dormir”. Buena salida, el anciano se va.

El recado era recoger unos documentos, pero en la notaría no se puede entrar con la cuenta tiesa aunque creas que todo está listo. Si no son los honorarios es una previsión de fondos, pero no hay movimiento de papel gratis ni barato. “Menos mal que esta notaría no es de los caras”, hablan dos hombres al abrirse el ascensor. La huelga de médicos sigue en el bus de vuelta. Por algo Jesús quería un hijo notario y no un médico. Al llegar a la parada empieza a llover con mala leche. “En Ourense la gente se disfraza igual, pero no sé aquí hoy con este tiempo”, opina otro vecino en el ascensor. Medio lunes de Antroido.