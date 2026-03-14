Solo el 10% de trenes llegados de Barcelona son puntuales

El servicio de tren que conecta de forma directa Ourense con Barcelona muestra cada vez más unas carencias mayores que lo convierten en una línea insostenible para su uso práctico, siendo lo remotamente raro llegar al destino a la hora, ya que solamente un uno de cada diez trayectos lo consigue.

La línea presenta unas ineficiencias infraestructurales severas, que provocan un creciente número de incidencias, hasta el punto que algunos viajes ni se llegan a completar.

Especialmente complicado es el tramo desde Valdeorras hasta Ourense, con zonas -como Os Peares- en los que el ferrocarril ni puede superar los 30 kilómetros por hora, otras en la que se registran intensos temblores y puntos críticos como Montefurado (Quiroga), donde en los últimos meses se han sucedido incendios y averías graves en trenes, como el choque de uno con una catenaria, que obligó a desalojar a los pasajeros monte a través.

Un estudio analizó los tiempos de llegada de los trenes durante 60 días, entre el 12 de diciembre y el 20 de febrero, realizado conjuntamente entre los sindicatos CGT y Alferro, determinando que hasta el 70% de los trenes Alvia que cubren el recorrido Barcelona-Vigo/A Coruña llegan con más de media hora de retraso, mientras que casi la mitad lo hacen con más de una hora, alcanzando alguno de ellos tardanzas cercanas a las 3 horas. Solamente el 10% de los viajes llegó dentro del tiempo establecido por Renfe.

La empresa ferroviaria, en vez de solucionar sus ineficiencias de puntualidad, tomó en el 2024 la decisión de penalizar más a los usuarios afectados. Hasta el 30 de junio de ese año, Renfe devolvía el importe total del billete a partir de una hora de retraso y el 50% a partir de la media hora. En cambio, tras esa fecha la indemnización total no se consigue hasta los 90 minutos de tardanza y a partir de los 60 minutos se compensa con la mitad. A día de hoy los damnificados por retrasos que no alcanzan una hora -ya bastante para no llegar a un puesto de trabajo- no reciben ningún tipo de devolución.

Ante esta situación en la línea de Barcelona, la CGT exige que se desdoble el servicio de Galicia y Salamanca, para reducir las incidencias por la separación del tren en Burgos y más mantenimiento ante las constantes averías.

Además, solicitan la reactivación de la línea con Bilbao/Irún, suprimida tras la pandemia. Ahora la conexión con estos destinos depende de enlaces, por lo que de retomarse se ampliaría la oferta comercial y se desahogaría la dependencia del servicio con Barcelona, que pierde mucho tiempo en conexiones.

En definitiva, para viajar a Barcelona merece mucho más la pena hacer transbordo en Madrid, ahorrando hasta cinco horas con respecto al trayecto en Alvia directo que se prolonga hasta 12 horas y cuarto, sin tener en cuenta el -casi seguro- retraso.