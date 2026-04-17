150 participantes en las Xornadas Interxeracionais en Ourense

La edición número veintitrés de las Xornadas Interxeracionais reunieron este jueves en Ourense a alrededor de 150 personas de distintas edades en una jornada marcada por el juego como herramienta de convivencia. La iniciativa, organizada por alumnado y profesorado del Grado de Educación Social de la Facultade de Educación e Traballo Socia junto a Ategal, volvió a convertir la ciudad en un espacio de encuentro.

La jornada arrancó en la Plaza Mayor, donde los participantes comenzaron a calentar motores con dinámicas conjuntas antes de trasladarse al pabellón del campus. Allí, durante la mañana, fueron los estudiantes quienes dirigieron los juegos, mientras que por la tarde tomaron el relevo las personas mayores, recuperando propuestas tradicionales de los años 50, 60 y 70. La jornada concluyó con una merienda compartida tras una comida campestre.

El profesor Millán Brea subrayó el sentido de una cita que cumple ya veintitrés ediciones: “O que queríamos era un intercambio de experiencias, coñecer, xerar accións, pero a través do xogo”, explicó. La fórmula, que se mantiene desde sus inicios, permite confrontar formas de ocio de distintas épocas y reforzar vínculos que en el día a día no siempre se producen.

Más allá del carácter lúdico, las jornadas funcionan como una experiencia formativa real para el alumnado. “A través do aprendizaxe-servizo é o alumnado que parte activa do proceso, ten que organizar”, señaló Brea, destacando que asumir la gestión completa de la actividad -desde la planificación hasta la resolución de imprevistos- forma parte esencial de la actividad.

El intercambio entre generaciones, añadió, se produce con total naturalidad: “Un rapaz de 18 anos pode falar cunha señora de 80 e calquera conversación pode xurdir”, defendió, reivindicando la necesidad de mantener el contacto en una sociedad cada vez más envejecida.

En esta edición participaron también colectivos como Aspanas, Down Ourense y alumnado de ciclos formativos de integración social, ampliando el carácter inclusivo de una cita que combina ocio, formación y convivencia.