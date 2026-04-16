250 alumnos del Campus se irán de Eramus el próximo curso

Durante el curso 2026/27 un total de 251 alumnos del Campus estudiarán en el extranjero parte de sus títulos universitarios, gracias al programa de movilidad europea Erasmus+. Según la resolución definitiva publicada por la Universidad de Vigo, los estudiantes muestran una clara predilección por el sur de Europa y el Este del continente.

A la hora de preparar las maletas, los universitarios de Ourense lo tienen muy claro. Italia se corona como el destino estrella indiscutible de la convocatoria, acogiendo a 89 alumnos. La proximidad geográfica y cultural sitúa a Portugal como la segunda opción preferida, logrando 38 adjudicaciones. El podio lo cierra Polonia, un país consolidado como todo un clásico del programa atrayendo a 30 jóvenes. Otros destinos europeos elegidos por los estudiantes incluyen Turquía (16 adjudicaciones), Bélgica y la República Checa (10 plazas cada uno) y Francia (9).

La Facultade de Educación e Traballo Social lidera la movilidad del campus con 66 alumnos. Le sigue de cerca la Escola Superior de Enxeñaría Informática (ESEI), que aportará 49 estudiantes al programa internacional, demostrando el creciente interés del sector tecnológico por la formación global. La Facultade de Relacións Internacionais (34), Ciencias Empresariais e Turismo (30) y Dereito (27) también contarán con una destacada representación en las aulas europeas. Completan esta gran diáspora educativa la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo (23), Ciencias (14), Historia (6) y la Escola Universitaria de Enfermaría (2).