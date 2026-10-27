Hasta 27 grados para despedir un octubre atípico en Ourense

Un “veroño” sin fin después de un verano ardiente y especialmente seco. Después de un inicio de otoño histórico, superando los 38 grados a 23 de septiembre, salvo excepciones, el tiempo sigue atípico, con mucho calor durante el día y sin lluvia, aunque dejando ya noches gélidas, con mínimas que ya se situaron en 4 grados en la ciudad y que bajaron hasta los -5 en Calvos de Randín la semana pasada.

Este lunes, tanto máximas como mínimas estuvieron en unos parámetros más que agradables para la época en la ciudad -24,6 y 9,6 respectivamente-, lo que dejó estampas más típicas del verano en el entorno del Miño, que se llenó de gente que decidió tomar el sol e, incluso, bañarse.

Hoy bajarán levemente las temperaturas, por una jornada marcada por la nubosidad, que podría dejar algún chubasco intermitente. Pero se trata de una excepción, ya que a partir del miércoles el termostato se vuelve a disparar hasta los 27 grados, manteniéndose en esos valores hasta el inicio de noviembre.

Además, tampoco se esperan lluvias acumulando más si cabe una prolongada sequía, siendo el otoño con menos precipitaciones desde 1991, con solo 22 litros por metro cuadrado en la ciudad desde el 1 de septiembre.