Vuelve a Ourense el calor y el sol la próxima semana, sin lluvias a la vista

El calor no se acaba de despedir de la provincia. Tras el frío, especialmente por las noches, que llegó durante las últimas jornadas a Ourense, en la próxima semana el mercurio volverá a ascender hasta dejar registros que pueden superar los 25 grados centígrados.

Tras un día soleado de 19,2 grados ayer, hoy está prevista cierta nubosidad con ligero riesgo de precipitaciones y un aumento hasta los 21. El auge de temperaturas continuará durante la próxima semana llegando a 25 grados el lunes según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y manteniéndose en valores similares hasta el fin de semana con cielos despejados y temperaturas “lixeiramente elevadas” para esta época del año, según MeteoGalicia. No está previsto que vuelvan las precipitaciones al menos hasta la primera semana de noviembre.

Esta semana fue la más fría en meses, con valores invernales, que cada vez se aproximan más a cero por las madrugadas. Ayer, la temperatura mínima apenas superó los 4ºC en la ciudad, por lo que las mantas gordas, edredones y la calefacción ya se plantean más que necesarios.

La mínima de España

Pero el caso de la ciudad no es el más paradigmádico para reflejar el bajón de temperaturas de los últimos días, ya que en muchos puntos de la provincia se registraron temperaturas bajo cero, como en A Veiga, Baltar, Xinzo de Limia o especialmente en Calvos de Randín, donde se registró la mínima de España con -5 grados. Verín registró la mayor temperatura de toda Galicia (19,8 grados) y una de las más bajas, con -1,7.