5.000 bolsas reutilizables para dinamizar el comercio local

La Asociación de Floristas de Ourense (AFLOR) puso en marcha la campaña “En Aflor todos somos floristas”. Esta iniciativa busca reivindicar el trabajo profesional y artesanal de las florerías locales, así como reforzar la identidad colectiva del sector. Además, el proyecto tiene como meta fundamental promover hábitos de consumo responsable y sostenible entre la ciudadanía.

El presidente del Inorde, Rosendo Fernández, y la gerente de la entidad, Emma González, visitaron la floristería “El Jardín de XXIII”, acompañados por el presidente de la Asociación de Floristas de Ourense, Jesús de Dios, para poder conocer en detalle esta iniciativa impulsada mediante la línea de ayudas para la dinamización comercial destinada a las asociaciones de la provincia.

La acción central de la campaña consiste en el diseño, producción y distribución de 5.000 bolsas reutilizables. Estos artículos han sido confeccionados con materiales resistentes y de larga duración, e incorporan el logotipo oficial de la asociación junto al lema de la iniciativa. Desde la entidad, explican que las bolsas actúan como soportes publicitarios móviles, visibilizando el comercio local al circular por las calles de la provincia.

Para garantizar que el mensaje logre una gran repercusión en todo el territorio, las bolsas han llegado a 25 florerías asociadas que se encuentran repartidas por diferentes concellos ourensanos. La entrega de estos artículos a los clientes se extenderá a lo largo de varios meses, desde julio hasta octubre.