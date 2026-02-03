Los floristas ourensanos anticipan un San Valentín “un pouco complicado”

La Asociación de Floristas de Ourense (Aflor) encara su primera gran cita del año, San Valentín, con la preocupación por la coincidencia de la fecha con los días grandes del Entroido, coincidencia que podría afectar a sus previsiones de ventas.

Confío en que nos vaia ben, como tódolos anos, porque enamorados hai. E se non hai, hai mentirosos"

Jesús de Dios, presidente de Aflor, reconocía que “este ano vámolo ter un pouquiño difícil porque nos toca con Entroido. Tócanos o mesmo día, o 14, pero bueno, eu confío en que haberá previsións do día antes, encargarán, haberá que levarllo á casa ou facer porta a porta”. Pese a la desventaja, acuden a la cita con buen ánimo, pues como bromeaba el presidente, “confío en que nos vaia ben, como tódolos anos, porque enamorados hai. E se non hai, hai mentirosos”.

La cita de San Valentín llega en un buen momento para los floristas de Ourense, que ven resistir sus negocios frente al empuje del comercio digital gracias a la proximidad al cliente y la naturaleza del género. Como explicaba Jesús de Dios, “aínda non se pode comprar por internet. Aí si, hai algunhas páxinas que as envían, pero claro, é unha flor perecedera. E sabemos que o transporte hoxe en día está daquela maneira, con moitos retrasos, con moitas cousas... Entonces cando chega aquí e abres a caixa, ao mellor ven fatal”.

Tendencias florales

El presidente de Aflor evaluaba la situación del mercado coincidiendo con el cierre del taller de decoración floral que el colectivo desarrolla en la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) para aprender nuevas tendencias.