La Abogacía de Ourense vota "no" a la propuesta de la Xunta hasta lograr un aumento presupuestario

Fachada del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, sede de la institución que defiende la unidad y los derechos de los abogados en la provincia.

El Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense ha rechazado de manera mayoritaria la propuesta de la Xunta de Galicia para la financiación del Turno de Oficio, hasta que se acepte un incremento presupuestario suficiente que garantice un servicio público digno y justamente retribuido.

La consulta realizada a los colegiados y colegiadas mostró un respaldo contundente a la postura de la Junta de Gobierno del Colegio, en una demostración de unidad y firmeza que ya ha provocado la agilización de pagos atrasados por parte de la Administración. Según destacan desde el Colegio, esta reacción confirma que la presión colectiva es la vía más eficaz para que se atiendan las reivindicaciones del colectivo.

Para la Decana, Marta Gómez Álvarez, el resultado envía un mensaje inequívoco: “La abogacía no acepta una propuesta insuficiente que no dignifica el servicio ni reconoce el trabajo de sus profesionales. La oferta de la Xunta, lejos de ser una negociación real, perpetúa las carencias de quienes garantizan el acceso a la justicia de las personas más vulnerables.”

Gómez Álvarez hizo un llamamiento a la unidad y al compañerismo entre los abogados de Galicia: “Votar ‘NO’ no es solo una cuestión de dignidad profesional, sino una herramienta de negociación efectiva. Confiamos en que los compañeros y compañeras de toda Galicia se sumarán a esta postura mayoritaria por el bien de la profesión y del Estado de Derecho”.

La Junta de Gobierno del ICA Ourense continuará informando de los próximos pasos y reafirma su compromiso irrenunciable con la defensa de un servicio público esencial.

